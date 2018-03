Rincari pedaggi A24-A25: è rivolta popolare contro la mazzata

ABRUZZO. Chissà se davvero sono state comprese le ragioni degli aumenti di quasi il 13% dei pedaggi delle autostrade abruzzesi gestite da Strada dei Parchi.

Chissà se ai cittadini è arrivato il fatto che i rincari così esagerati sono il frutto di un “aggiustamento” conseguenza di sentenze confermate dai giudici amministrativi che hanno revisionato e bacchettato l’operato dei ministeri competenti che avevano di fatto calmierato e bloccato gli aumenti degli scorsi anni. Un blocco dichiarato illegittimo ed ora quegli aumenti mancati (ed i relativi introiti) sono stati conteggiati tutti in una volta nel 2018.

Così, se da una parte quel blocco aveva ragioni nobili come una serie di iatture capitate in Abruzzo, il momento economico disastroso e altre istanze portate dalla politica locale a Roma, le modalità con le quali è stato realizzato sono state giudicate illegittime.

In pratica i giudici hanno sancito la violazione del contratto originario di concessione del 2001 (che pubblichiamo integralmente a beneficio di chi volesse leggerlo).





Insomma un pasticcio che si aggiunge a quello molto più grande e datato delle concessioni autostradali messe a bando nel 2001 e sulle quali i controlli ministeriali sono stati molto blandi o poco pubblicizzati, come le carte mai pubblicate ufficialmente e come tutte le varie verifiche annuali dei ministeri sulle opere di manutenzione straordinario e ordinaria che i concessionari sono obbligati a fare per contratto.

Già il contratto, quello che prevede un aumento massimo del 50% per Strada Dei Parchi e che con quella percentuale ha vinto il famoso bando “imposto dall’Europa” ma potrebbe darsi che a conti fatti quella soglia sia stata anche superata, creando una serie di dubbi e domande che lasciano poco spazio alla voglia di indulgenza.





Un pò come accade per le gare delle opere pubbliche quando la ditta che vince è quella che opera il ribasso più consistente che poi viene rosicchiato dalle varianti in corso d’opera tutte sempre rigorosamente “impreviste” annullando il ribasso d’asta.

Così per Strada dei Parchi che vince con il 50% massimo di rincari dei pedaggi per i 28 anni di concessione è stata giudicata la soglia migliore, forse rispetto ad altri concorrenti che hanno offerto rincari maggiori. Ma se oggi quei rincari superano il 50% un problema di concorrenza si pone rispetto a quella gara.

Tutto frutto di accordi e revisioni avvenute tra il 2009 ed il 2010 che hanno modificato il piano economico e finanziario per venire incontro al concessionario “vittima” delle solite previsioni sballate sul traffico che non è aumentato come previsto e con questo i ricavi. Ricavi da pedaggi che si attestano comunque sui 150 mln all’anno ma non bastano per poter garantire anche i lavori obbligatori.

Un garbuglio che mai nessuno ha voluto districare nemmeno nell’ultimo periodo che ha visto la forte contrapposizione di Strada dei Parchi (e la famiglia Toto) con il ministero e lo stesso Delrio e con Anas, un braccio di ferro strano su chi avrebbe dovuto incassare i proventi della concessione con il rischio di sbilanciare troppo i conti dell’Anas.

Un braccio di ferro che ha visto il culmine proprio con la calmierazione degli aumenti imposti dal ministero. Azione illegittima che paghiamo oggi.

CHE SUCCEDE ORA?

Lunedì mattina ci sarà una manifestazione al casello di Mandela, nel versante laziale e martedì ci sarà un sit in davanti al Ministero dei Trasporti a Roma in concomitanza dell’incontro tra il Ministro Del Rio e i presidenti della Regione Abruzzo D’Alfonso e del Lazio Zingaretti.

L’ autostrada dei Parchi negli ultimi 15 anni ha aumentato i pedaggi di oltre il 200%, a fronte di una inflazione complessiva del 37%.

Ora, fomentati dal malcontento, escono fuori molti dettagli, per il Libero uguale Gianni Melilla «vi sono palesi inadempienze da parte del gestore in tema di investimenti sui servizi e sugli standard di sicurezza. Basti pensare alla mancata realizzazione nella Valle Peligna di una stazione di servizio tra Chieti e Magliano dei Marsi. La mobilitazione dei sindaci, dei sindacati, dei pendolari, degli utenti deve portare alla revoca di questi scandalosi aumenti.

Emerge con evidenza il fallimento di una privatizzazione che ha trasformato la nostra autostrada pagata esclusivamente dallo stato, in una gallina dalle uova d’oro solo per il Gestore».

A Carsoli si sono riuniti in massa più di sessanta Sindaci a rappresentare i loro territori per manifestare il dissenso al rincaro.

Intanto la petizione on line (che ha scarso valore legale ma alto impatto sociale) avviata dal sindaco di Aielli Enzo Di Natale ha superato le 70mila firme e dimostrano il forte dissenso per chi sta già vedendo cosa significa un pedaggio aumentato del 12,86%.







«Qui non si tratta di una semplice lotta politica volta a farsi pubblicità», spiega Di Natale, «al contrario è un’azione volta a tutelare con i fatti i diritti dei cittadini. La politica, quella vera, deve fare la sua parte, stare al fianco della gente, farsi promotrice dei loro bisogni e soprattutto di tutelare i diritti di tutti. E’ arrivato il momento di dire basta, invito tutti ad organizzarsi, a muoversi dal basso, a leggersi la convenzione, studiarla e trovare un modo per annullarla. Un impegno che ci deve vedere tutti schierati in prima linea, aldilà dei colori politici, chi si candida per gestire la cosa pubblica non può permettere che avvengano tali cose, bisogna annullare un documento dannoso per i contribuenti».

Per assurdo un aumento così impattante sarebbe deleterio anche per lo stesso concessionario che potrebbe vedersi calare ulteriormente il livello di traffico e dunque i ricavi.

La Regione Abruzzo con il governatore D’Alfonso ha già annunciato un ricorso al Tar (ma non sono chiare ancora le basi giuridiche) e parlato di vecchie anomalie che scaturiscono dal contratto che non prevederebbe soglie di aumento del 2%. In realtà gli aumenti sono tutti previsti anno per anno dal 2001, poi rivisti nel 2009 e a conti fatti superano di gran lunga il 50% previsto disattendendo peraltro le promesse di Strada dei Parchi (insieme ad Autostrade spa d Vito Gamberale).

Promesse di non aumentare i pedaggi del 2001, tanto vecchie da essersi prescritte.