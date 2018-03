Precauzioni zero: pecora e carbonella hanno avuto la meglio anche in zona Parco

ABRUZZO. La sagra della Pecora in località Prati d'Angro, all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si è svolta nel mese più nero che l’Abruzzo ricordi: agosto scorso.

Mentre l’intera regione bruciava c’era chi ha autorizzato la sagra delle fornacelle per arrostire la ‘sacra’ pecora…

La Stazione Ornitologica ha tentato di fermare la manifestazione ed impedire l’accensione di fuochi potenzialmente pericolosi proprio mentre l’Abruzzo andava a fuoco e a pochi giorni di distanza da un rogo, nella zona Vado di Sole, 1.600 metri di altitudine, al di sopra di Rigopiano, scoppiato proprio a causa di un barbecue nel corso la 58/ma edizione della Rassegna degli Ovini.



Ma niente da fare le istituzioni che dopo le tragedie dicono di non avere colpe sono sempre invece colpevoli di non essersi mosse seguendo semplici e comuni principi di precauzione. Sordi anche quando sono sollecitati da semplici cittadini.

L’evento si è tenuto regolarmente a dimostrazione che nessuno può frapporsi tra la carbonella e qualche arrosticino.

Per fortuna non ci sono stati incendi ma non è detto che non ci saranno strascichi.

Perché l’associazione di cui è esponente Augusto De Sanctis ha intenzione di predisporre un dettagliato esposto sulla base degli atti che si stanno raccogliendo circa le eventuali autorizzazioni in possesso dei proponenti, su quanto rilasciato dagli enti e sull'azione di sorveglianza prodotta sul campo.

Prima di tutto l’associazione contesta il fatto che per l'intera giornata ci sia stato il passaggio di decine e decine di mezzi sui rari prati oggetto di tutela europea con lo scavo di nuove piste e tracce che hanno lasciato evidenti segni.

«L’immagine del furgone di un gelataio che arranca su una nuova pista scavata a discapito di habitat teoricamente protetti a livello internazionale dal Parco Nazionale d'Abruzzo, mezzo che poi devia per seguire una strada asfaltata costata 400.000 euro, teoricamente tuttora sotto sequestro e quindi inutilizzabile, resterà negli annali della cattiva gestione dei parchi italiani», commenta Augusto De Sanctis.







PARCHEGGIO SUI PRATI

La stazione ornitologica ha anche documentato il fatto che le decine di auto arrivate presso il fontanile hanno parcheggiato praticamente dappertutto sui prati, anche dall'altro lato del bordo del piano (quindi a notevole distanza dalla strada asfaltata - peraltro sequestrata e, quindi, almeno sulla carta, inutilizzabile).

Tra le carte del Parco, invece, si può notare come fosse stato consigliato al Comune di Villavallelonga di autorizzare per l’accesso ai Prati d’Angro l’utilizzo di bus navetta per il trasporto dei partecipanti per «ridurre al minimo le superfici interessate dal passaggio di mezzi motorizzati»





MUSICA DIFFUSA A TUTTO VOLUME UDIBILE PER TUTTA LA VALLE

Sempre la stazione ornitologica ha girato un video a centinaia di metri di distanza dal luogo della Sagra, in piena area SIC/ZPS, in una delle aree più importanti d'Italia per l'Orso bruno. Ebbene si sente distintamente la musica (un boogiewoogie!) diffusa a tutto volume dagli altoparlanti e udibile a chilometri.

«Il tutto è avvenuto a poche centinaia di metri dal sito UNESCO delle faggete vetuste», sottolinea De Sanctis.







FUOCO Sì O FUOCO NO?

«La nostra azione», spiega ancora l’esponente della Stazione Ornitologica (che in quelle settimana si è beccato anche qualche insulto via social dagli organizzatori della sagra), «era volta, tra l'altro, alla prevenzione degli incendi, anche per non distogliere personale da altre situazioni ed urgenze che erano in corso nella Vallelonga e nella marsica. Da quanto abbiamo potuto apprendere per le vie informali sembrerebbe che durante la sagra siano stati accesi diversi fuochi».

Lo stesso parco aveva chiesto al Comune di operare solo in 6 punti specifici.

Tra l’altro lo stesso giorno della sagra, il 13 agosto 2017, il sindaco ha emanato una ordinanza, pubblicata sull'Albo Pretorio il giorno 14 per vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale e vietare il transito per i giorni 15 e 16 agosto sulla strada tra Madonna della Lanna e Fontana Aceretta, cioè nelle aree interessate il giorno 13 dalla sagra.

«A tal riguardo, visto che il rischio incendi fino al 13 agosto mattina sembrava evidentemente non esserci anche se il resto della Vallelonga era in fiamme da settimane..., cosa possiamo aggiungere rispetto a questo modo di procedere di un'istituzione di questo paese che pare di fatto tollerato o addirittura coadiuvato dagli enti sovraordinati?», contesta De Sanctis.



Ma gli interrogativi sono anche altri: «la parte finale del tratto di strada in parola non è sequestrata? Come è possibile emanare un'ordinanza che limita a soli due giorni dell'anno l'accesso ad una strada già interdetta per un provvedimento dell'autorità giudiziaria? Vuol dire per caso che negli altri giorni viene utilizzata, considerato quanto abbiamo visto e documentato il giorno 13 agosto?»



Intanto in questi giorni la Stazione ornitologica sta cercando di acquisire il maggior numero di carte possibile. Il Comune di Villavallelonga ha risposto che è tutto visibile andando di persona negli uffici mentre i carabinieri forestali hanno inviato una risposta di diniego di accesso agli atti su verbali di sanzioni nel parco nazionale in quanto i verbali non sono "informazione ambientale"».