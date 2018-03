Ospedale Maltauro, Anac apre procedimento di vigilanza su Regione e Asl

CHIETI. E’ arrivata venerdì sera la risposta dell’Agenzia Nazionale Anti Corruzione alle tre diverse segnalazioni inviate nei mesi scorsi dalla consigliera del M5S Sara Marcozzi.

Nella missiva Anac comunica l’apertura di un procedimento di Vigilanza nei confronti delll’Asl di Chieti e della Regione Abruzzo, per «l’accertamento di tutti i profili attinenti alla proposta di Project Financing nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti».

Tutto questo si scopre adesso, dopo che nei giorni scorsi il Rup ha demolito per l’ennesima volta il project financing.

L'atto è stato inviato ai vertici della ASL, ossia al direttore generale Pasquale Flacco, al direttore amministrativo Sabrina Di Pietro, al direttore sanitario Vincenzo Orsatti 24 ore dopo la famosa delibera di giunta che diffidava proprio i vertici della Asl a concludere la procedura di valutazione della proposta entro il 30 aprile.





«ASPETTI CENTRALI»

Passando al capitolo Anac: si legge nella missiva dell’organo con a capo Cantone che «le osservazioni del segnalante - la consigliera Marcozzi - non si incentrano su aspetti procedurali secondari, bensì pongono il tema più rilevante della fattibilità dell’opera con la finanza pubblica. In linea di principio le osservazioni sono meritevoli di approfondimento».

L’Anac vuole in pratica capire se l’aggravio economico della Asl sia eccessivo.

E poi ancora: «un secondo aspetto che merita approfondimento è la verifica di convenienza a ricorrere alla finanza di progetto rispetto a una ordinaria procedura di appalto con richiesta di finanziamento alla cassa Depositi e Prestiti e gara pubblica con progettazione definitiva».

Un ennesimo colpo di scena, dunque, sulla vicenda che da mesi vede il M5S, ma anche Forza Italia, contrapporsi al progetto di finanza sul nuovo ospedale di Chieti.

Quello del M5S non è mai stato un no al nuovo ospedale di Chieti ma un semplice no al ricorso alla finanza di progetto «che ha contribuito negli anni ad affossare i bilanci delle Asl e delle regioni che vi hanno fatto ricorso, regione Veneto su tutte», come ha spiegato più volte Marcozzi. Una procedura che anche numerose pronunce di TAR hanno giudicato inadeguata per la realizzazione di ospedali e penalizzante per le casse delle Asl e delle regioni. Da sempre il M5S chiede che si escluda il ricorso al Project Financing, che avvantaggerebbe solo i privati investitori, per far ricorso al fondo nazionale per l’edilizia sanitaria e, ove necessario a Cassa depositi e prestiti.

A non intendere ragioni il presidente della Regione che da sempre si è detto favorevole perchè unico strumento in grado di accelerare i tempi e risolvere il problema che si trascina da anni delle strutture non a norma dell’ospedale SS. Annunziata.







ED ORA?

L’apertura del procedimento della durata massima di 180 giorni, prevede le audizioni dei soggetti destinatari della missiva e quindi, la ASL, il presidente D’Alfonso e la consigliera Marcozzi, che dovrebbero avvenire entro la metà di Maggio. Inoltre, l’Autorità ha richiesto alla Asl l’invio della Proposta di Project Financing, il documento attestante la dichiarazione dell’interesse pubblico, il PEF e relativa relazione sui parametri economici, la Scheda sul trasferimento dei rischi, la procedura di selezione del concessionario e relativi verbali di gara e lo stato del procedimento. Solo al termine di questa profonda ed esaustiva valutazione, si potrà decidere come è meglio procedere. Non è escluso, come si legge, «un’attività ispettiva in loco».





MA PER D’ALFONSO E’ TUTTO OK

Intanto il presidente Luciano D’Alfonso, spiega che la Regione ha comunicato all'Autorità Anticorruzione la volontà di conoscere, a far data dal 23 marzo 2016, la posizione dell'ANAC stessa in conseguenza di un atto deliberativo del 4 marzo 2016. D'Alfonso ha confermato di voler aderire alla richiesta di chiarimenti del dirigente ANAC inviando proprio la delibera n.133 del 4 marzo 2016 nella quale si precisa quale sia il punto di vista della Regione.

«Sono convinto che questo atto deliberativo - ha dichiarato il presidente - soddisferà per intero la richiesta di ANAC. Si tratta, infatti, di una delibera che mette al riparo tutte le premure poste da questo dirigente ANAC e, in particolare, quelle riguardanti la consistenza del canone necessaria per raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e la sua gravosità».

Il presidente ha spiegato che «viene stabilito al punto 5 della delibera 133, che la copertura finanziaria per realizzare il complesso delle opere debba essere ricercata attraverso il riuso del denaro già in uscita per l'esercizio dei servizi ospedalieri e, laddove questo denaro non fosse sufficiente, è contemplabile una partecipazione finanziaria attraverso un canone ma in misura minimale e la consistenza di questo minimale viene selezionata dalla qualità della proposta che va in gara e dalle proposte che pervengono dalla selezione delle gare».

Riguardo, poi, al rilievo del dirigente ANAC circa la onerosità del canone, sarebbe risolta in anticipo dalla delibera della Regione. «Il dirigente dell'ANAC ci chiede di conoscere gli atti di gara - rivela D'Alfonso - poichè il segnalante a monte, evidentemente, ha indicato che la gara si è già tenuta ma non è affatto così. Inoltre, il dirigente ANAC scrive che il riscontro documentale a quanto richiestoci debba essere soddisfatto entro 30 giorni. Noi impiegheremo 30 minuti per riscontrare la documentazione occorrente».

La nota ANAC, ha detto ancora D’Alfonso, «punta a verificare l'onerosità del canone di concessione ma la verità è che non c'è alcun canone di concessione deliberato poichè esiste solo un atto documentale di proposta che dovrà essere "stressato" dall'istruttoria e poi dalla gara. Viene, infine, richiesta la dichiarazione di interesse pubblico che però la Regione è impossibilitata a fornire poichè non c'è stata così come ci viene richiesta la procedura di selezione del concessionario compresi i verbali di gara e gli atti pertinenti. Io credo - ha concluso D'Alfonso - che qualcuno abbia indotto in errore l'ANAC. Invece, andrebbe ricercata una norma per tutelare l'esigenza dell'ANAC stessa a non essere fuorviata»



MARCOZZI SMENTISCE D’ALFONSO

Ma la consigliera Marcozzi smentisce D’Alfonso e spiega che dalle segnalazioni inviate, «si evince agevolmente che non si è mai parlato di gara avviata, piuttosto abbiamo informato l’ANAC attraverso le delibere di giunta approvate e alcuni documenti del Proponente, fra cui il PEF e abbiamo chiesto ai destinatari delle missive vagliare l’economicità (come peraltro previsto dal regolamento n.1/2009 emanato da ANAC) e la fattibilità rispetto al limiti previsti per le opere fredde, motivi ritenuti fondanti dal RUP ANAC».

Marcozzi sottolinea inoltre che la prima segnalazione non è stata inviata all’ANAC, «perché sono un'ottimista, spero sempre nella buona volontà del prossimo e tento sempre - invano, purtroppo - la via bonaria del dialogo e del confronto. Solo successivamente, stante il disinteresse mostrato dal Presidente e dall’Assessore Paolucci ai nostri dubbi sul progetto, siamo stati costretti a interessare l’Autorità con a capo Cantone e il Procuratore della Corte dei Conti regionale».