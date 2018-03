Quando nel 2015 D’Alfonso il tenerone fece i complimenti ad Enel per i rimborsi dopo il blackout

ABRUZZO. Una conferenza stampa con codazzo e tentativo per dirsi quanto si è bravi. Poi se uno promette, dice e non fa, non sono nemmeno guai. Ogni occasione è buona per ammiccare ad una società importante come l’Enel, persino quelle negative, che si trasformano magicamente in medaglie da appuntare. Proprio come successe a fine agosto 2015.

Nel bel mezzo della “tempesta perfetta” di quest’anno il “tenerone” Luciano D’Alfonso già sollevava, lisciava, blandiva l’Enel, colosso con i piedi d’argilla, che qui in Abruzzo si è scottato con la neve copiosa.

Il blackout era tra noi già da quattro giorni e il presidente D’Alfonso, il massimo esponente istituzionale e rappresentante degli abruzzesi, nella trasmissione di Bruno Vespa decideva di “sollevare” Enel dai risarcimenti danni provocati. Poi una parziale marcia indietro, poi ancora dichiarazioni a correggere, limare ma mai una vera presa di posizione con i fatti: niente di simile a quanto hanno poi scritto i consiglieri regionali arrivando a quantificare anche il risarcimento calibrato sui dividendi (se ci saranno).

Ma l’atteggiamento orgogliosamente filoindustriale che D’Alfonso rivendica (e non vede alcuna inopportunità) lo aveva già sfoderato ad agosto 2015 quando aveva deciso di organizzare una conferenza stampa sottobraccio ad Enel per “pubblicizzare” i risarcimenti che la società si apprestava a pagare per un blackout di quell’anno, dal 5 al 7 marzo.

Tutto fa immagine e prestigio figurarsi poi con Enel la società che molto può.





E’ andato in onda così, sotto la calura agostana, il mondo alla rovescia dove la massima istituzione pubblica fa i complimenti alla società privata che ha appena creato disagi e poi paga risarcimenti ridicoli previsti per legge. E nessuno fiata.

Naturalmente nessuno si sognò di chiedere, allora come oggi, le dimissioni visto che il blackout era stato in fondo una inezia rispetto a quello del 2017; danni ingenti ma circoscritti: appena 120mila utenze isolate in 200 comuni per sole 60 ora contro i 10 giorni massimi del buco nero di quest’anno e 250mila utenze disalimentate (pari a 600-700mila persone).

Nessuno si scompose più di tanto anche perchè era il solito D’Alfonso. Appena appena il centrodestra provò a far notare che lui non aveva alcun merito.

Ma la baldanza fece dire al presidente molto di più.

In conferenza stampa sorrisi, ammiccamenti, sottobracci e strette di mano con il responsabile Rete elettrica Area Centro dell'Enel, Eugenio Di Marino, ed il responsabile della comunicazione di Enel Abruzzo, Franco Gizzi e poi messaggi ai vertici supremi.

La notizia data in pasto ai giornali dalla società elettrica con la complicità istituzionale della Regione fu il grande merito dei rimborsi elargiti: dopo un blackout che avrebbe sotterrato qualunque manager e fatto perdere la faccia e punti in Borsa a qualunque società, in Abruzzo, invece, l’Enel è venuta a pavoneggiarsi perchè il suo disservizio è “fruttato” 26mln di euro di risarcimenti.

Da non credere.

Eppure è successo.





E D’Alfonso continuò ad evidenziare i “meriti”: «Vanno messi in evidenza due aspetti fondamentali - disse D'Alfonso non pago- in primis quello legato alla debolezza infrastrutturale della rete elettrica regionale che, però, si trasformerà presto in competitività infrastrutturale a seguito del corposo piano degli investimenti Enel 2015-2019, pari a 220 milioni di euro, relativo all'Abruzzo. Il secondo riguarda l'immediatezza dei rimborsi a cittadini e imprese e la pervasività con cui tale ristoro economico sta coprendo le utenze interessate. Basti pensare - ha aggiunto il Presidente - che i 26 milioni di euro previsti riguardano anche i proprietari di seconde abitazioni».

Grandi elogi sulla «tempestività» dei risarcimenti che per contratto non possono superare i 300 euro ad utenza domestica persino se il blackout è durato 10 giorni.

Grande entusiasmo anche per l’allora assessore alla Protezione Civile, Mario Mazzocca, che sottolineò che per la prima volta «agli abruzzesi residenti nei Comuni colpiti dalla calamità naturale viene riconosciuto il diritto di utenti ed ai quali è stato corrisposto il dovuto indennizzo».

Pensa un pò.

Chiari furono i meriti attribuiti a D’Alfonso dallo stesso Mazzocca: «In particolare, si deve massimamente alla conseguenziale, decisa ed autorevole azione propulsiva del presidente Luciano D'Alfonso il conseguimento di tale importante risultato grazie anche all'ormai solito, rilevante ed aggiuntivo carico di lavoro. Così come a lui si deve la concertata decisione di ENEL di investire sul territorio regionale oltre 220 milioni di euro nel corso del quinquennio 2015-2019 in opere di manutenzione straordinaria della rete infrastrutturale elettrica regionale».

Insomma tutto merito di D’Alfonso anche quella volta che decise che Enel doveva fare investimenti sul territorio.

Sempre ad agosto 2015, Enel annunciò un piano di investimenti 2015-2020 di 220 mln di euro. Peccato che lo stesso Tamburi ha dichiarato più volte che i lavori presunti sono partiti nel 2016 con i primi 50 mln di euro sulla rete, dunque, con un anno di ritardo. Ma questi lavori nessuno li ha visti e nessuno ha detto dove e quando sono stati fatti.

E poi nel comunicato ufficiale della Regione di fine agosto 2015, senza troppo preoccuparsi di esagerare, «D'Alfonso, nel ringraziare l'amministratore delegato ENEL, Francesco Starace, ed il direttore, Carlo Tamburi, ha avuto modo di plaudire al nuovo corso dell'ENEL che, a suo avviso, "produrrà efficienza e sicurezza maggiori sul territorio" anche grazie alla ritrovata collaborazione con la Regione Abruzzo».

Parole più che infelici visto che in Abruzzo non si è visto alcun “nuovo corso”, anzi si sono viste cose mai viste.

Ma a quale collaborazione si riferisce D’Alfonso e che tipo di relazioni ci sono tra il presidente della nostra regione e l’Enel vista l’enorme familiarità dimostrata allora e oggi?

Perchè tutta questa vicinanza e questa accortezza per Enel?

A cosa dobbiamo questi sprazzi di sudditanza e D’Alfonso da che parte sta?



IL TAVOLO CHE NON C’E’

Grandi meriti D’Alfonso attribuisce a… D’Alfonso per la «serrata interlocuzione Regione Abruzzo-ENEL» che ha dato luogo ad «una istituzione di un tavolo permanente per individuare e risolvere criticità sul territorio regionale; investimenti sulla rete elettrica per oltre 220 milioni di euro nel periodo 2015-2019 ed è stata prevista la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con la Protezione Civile Regionale che punta ad ottimizzare le procedure ed il flusso delle comunicazioni tra le parti, sia in ordinario che in emergenza, ad elaborare moduli di formazione congiunta e di esercitazioni per incrementare la conoscenza dei rispettivi modelli organizzativi e di intervento ed a facilitare il raccordo tra l'azienda e le articolazioni territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Regioni, Province e Prefetture-UTG) con particolare riferimento alla pianificazione di protezione civile».

Tante promesse purtroppo mai attuate da due anni e che hanno contribuito a generare il disastro del blackout recente e inchiodano ancora di più la Regione veloce ma spenta.

Quando e dove si è riunito il tavolo permanente con l’Enel?

In che modo la Regione ha controllato gli investimenti effettuati?

A cosa si riferisce D’Alfonso quando urbi et orbi dice di sospettare che i lavori pagati 50mln di euro in realtà ammonterebbero a molto meno?

Persino la “sottoscrizione del protocollo” con la Protezione civile per ottimizzare il flusso delle comunicazione sembra platealmente saltato se non prevedeva che lo stesso D’Alfonso facesse da call center tramite Facebook.

Sono molte le cose da spiegare ed i dubbi su quanto accaduto aumentano.



E D’ALFONSO CONTINUA A RINGRAZIARE

Appena ieri D’Alfonso è tornato a ribadire «noi abbiamo avuto due criticità sul fronte della fornitura di energia elettrica con la rottura di 7 centrali ad alta tensione che Terna ha riparato dico in breve tempo vista l'eccezionalità dell'evento. Salvo la settima centrale di Sant'Omero (Teramo) dove è stato impiegato più tempo per la eccezionalità della rottura. Devo ringraziare l'ingegner Stefano Conti di Terna che ha operato assumendosi anche lui responsabilità, facendo in modo che la rottura delle centrali ad alta tensione, e quella della prima più grave che tolse l'erogazione a Lanciano (Chieti) era sulla conduzione di alta tensione fra Lanciano e Ortona (Chieti) e Terna con i suoi operai è andata sul posto e ha riparato il guasto, facendo sì che al centro di Lanciano tornasse la luce, ma non nelle frazioni. A Ortona la luce non è tornata velocemente perché il gestore della distribuzione è un privato. Perché oltre poi ai danni alle centrali ad alta tensione, ci sono stati danni alla rete distributiva che conta in Abruzzo 18mila chilometri lineari, di cui il 40% interrati e il 60% a cielo aperto».

E poi ancora promesse e nessun accenno a proprie omissioni o responsabilità.

«Per i prossimi investimenti pretendo che due persone, di Regione Abruzzo e dei sindaci, facciano parte della piattaforma dei direttori dei lavori e dei collaudatori, per verificare la esatta qualità della esecuzione di questi lavori. Poi vogliamo inoltre che Enel organizzi per il futuro che comincia da ieri, piattaforme di fornitura di generatori chiavi in mano. Ovvero che il trasporto del generatore debba essere al lordo di un Bobcat che pulisca lo spazio davanti la centrale impedita è anche una cisterna idonea per il ricarico del carburante e chiederò ad Enel - ha proseguito D'Alfonso - che tutti i Comuni che hanno subito interruzioni di energia elettrica abbiano gratuitamente da Enel una centrale di pronto uso che rimanga in possesso dei Comuni, di proprietà di Enel, ma stanziati presso gli spazi comunali»

«Così come Enel dovrà risarcire, così come prevede non solo la Carta dei Servizi, non solo i Comuni e i cittadini, ma anche la caduta di immagine economica che ha subito la Regione, visto che grandi aziende hanno perso in quei giorni il ritmo della produzione da commessa. Per questo - ha concluso il Governatore - vogliamo infine che gli investimenti siano ulteriormente più robusti».

Danni di immagine con ricadute sul turismo persino mitigate visto che quest'anno i turisti veri non si sono visti in compenso ci sono sono stati (e ci sono ancora) gli oltre 1500 tecnici Enel e Terna che hanno affollato gli alberghi abruzzesi per quasi tre settimane.

Alla fine rimangono troppi danni e troppe parole.