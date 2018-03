Maltempo Abruzzo: ancora rischio valanga a Lama dei Peligni. «Non ritornate nelle case»

ABRUZZO. «Non ritengo si possa rientrare nelle case, almeno finché non avrò dati analitici dai tecnici che mi assicurano allarme cessato».

Permane il rischio valanga a Lama dei Peligni, sotto al massiccio della Majella, dove il sindaco due giorni fa ha emesso un'ordinanza di sgombero per 12 case.

Le 35 persone che ci vivono sono ospiti presso parenti, amici e strutture alberghiere.

«I cittadini vogliono risposte - dice il sindaco Andrea Di Fabrizio - Sono in parte arrabbiati, ma il primo sono io. Dopo l'eccezionale nevicata del 2012, con l'ausilio di relazioni Meteomont abbiamo preparato, per ampliare la rete di paravalanghe, progetti trasmessi al ministero dell'Ambiente e alla Protezione civile regionale, ma nonostante le mie sollecitazioni non abbiamo mai avuto risposta».

«Sapevo che prima o poi ci saremmo trovati in una situazione simile - continua Di Fabrizio - Chi non vive qui non si rende conto. Teniamo presente che sulla direttrice della slavina ci sono tralicci dell'alta tensione».

Il primo cittadino ringrazia la cittadinanza per come sta collaborando, le forze dell'ordine e il personale del Comune, che lavora nel Coc attivato dall'inizio dell'emergenza maltempo, e la Forestale.

Il progetto di cui parla il sindaco prevede l'ampliamento dei fronti delle rastrelliere ferma neve a monte e del cuneo spaccafronte a valle.

Per realizzarlo servirebbero 2 milioni di euro. «Al momento dalla Protezione civile abbiamo ottenuto uno stanziamento d'urgenza di 150mila euro per la manutenzione straordinaria dei paravalanghe in legno» spiega ancora di Fabrizio.







EMERGENZA SANT’EUFEMIA

Ma in queste ore è scoppiata anche un’altra emergenza a Sant’Eufemia a Maiella: Il pericolo frane e smottamenti di sta rivelando concreto. «Abbiamo avuto una frana a Carpineto della Nora, mentre il sindaco Crivelli ha emesso una ordinanza per la frazione di Rocca Caramanico a Sant’Eufemia a Maiella», spiega il presidente della provincia, Antonio Di Marco.

«A seguito del rischio valanghe e delle comunicazioni giunte dalla prefettura e dalla Provincia di Pescara», scrive il primo cittadino, «si ordina l'immediata evacuazione della frazione di Roccacaramanico e l'accesso a chiunque nella fascia pedemontana del comune di Sant'Eufemia a Maiella. I carabinieri faranno rispettare l'ordinanza. Le persone sono tutte in salvo».

La frazione è conosciuta per essere d'inverno una località estremamente nevosa a causa dell’esposizione diretta alle correnti fredde balcaniche. Suo è anche il record mondiale ufficioso, come ricorda Wikipedia, di nevosità giornaliera: il 17 dicembre 1961 in 24 ore caddero ben 365 cm di neve.



SITUAZIONE NEL TERAMANO

Intanto dopo un'altra intesa giornata di lavoro nel Teramaano rimangono ancora da raggiungere Acquaratola di Rocca Santa Maria; San Giorgio di Crognaleto, Collemesole di Arsita. Percorribile con restringimenti la 365 che attraversa la vallata del Fino e naturalmente si continua a lavorare per rendere il passaggio più agevole.

Permangono delle criticità nei Comuni di Arsita e Bisenti e in generale a raggiungere case sparse dove però non ci sono segnalazioni di cittadini in difficoltà. Anche stanotte si continua a lavorare sulle strade, dopo averle riaperte bisogna renderle percorribili; grande attenzione per i movimenti franosi.

Il presidente Renzo Di Sabatino ha visitato molti comuni riaperti, particolare attenzione alla vallata del Fino, poi Tossicia, Torricella, Isola del Gran Sasso, Montorio al Vomano.



SCUOLE CHIUSE

Lunedì 23 gennaio a Pescara riapriranno solo le scuole comunali, mentre le scuole superiori, come stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Marco Alessandrini, resteranno chiuse fino a mercoledì 25 gennaio. Questo a causa di una specifica richiesta arrivata dal presidente della Provincia Antonio Di Marco.

Scuole chiuse domani anche a Montesilvano, Città Sant’Angelo, Popoli, Torre dè Passeri, Teramo, Atri, Campli, Cepagatti



PUPILLO: «PROVINCE ALLA FRUTTA»

«La verità è che le province sono alla frutta, basti pensare che finora l'emergenza neve mi è costata 2 milioni di euro, naturalmente tutti in debito. Io ho la responsabilità di 1800 km di strade, cioè da qui a Copenhagen, e in inverno spendo quotidianamente dai 150 mila ai 300 mila euro, dipende dalla quantità di neve che trovo sulle strade, che comunque devono essere 'spazzolate' ogni giorno». A parlare è il presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, amministratore alle prese da giorni con l'emergenza neve, ma anche, sottolinea, con quella del terremoto iniziata a agosto.

Sull'ondata di gelo e neve, Pupillo, che è anche sindaco di Lanciano, spiega che per l'emergenza è riuscito a mettere in campo 100 mezzi, «appaltati da ditte private, perché tutte le nostre macchine sono vecchie e io da 2 anni non sono più in grado di fare investimenti».

Le turbine? «Ne avevamo due, ma poi tre giorni fa una si è guastata sulla Maielletta, quindi abbiamo dovuto chiamare una ditta esterna. E è complicato comprarne una nuova visto che costa tra i 70mila e gli 80 mila euro. Faccio affidamento su solo 35 cantonieri - visto che quelli che sono andati in pensione non sono stati integrati - che operano su 6 distretti del territorio, quindi uno ogni 40 km. Poi ci sono 6 geometri e 21 coordinatori, che gestiscono le squadre di intervento».

I tagli sono il vero problema: «nel 2010 a Lanciano potevo disporre di 10 milioni per le spese, quest'anno di 1,5. Sono costretto a tagliare ogni cosa, a cominciare dalla cultura fino alla prevenzione, cosa difficile per me visto che nella vita faccio il medico. La verità - dice ancora Pupillo - è che la legge Delrio è stata un fallimento, e a me costa dire questo, visto che sono del Pd»