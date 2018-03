HOTEL RIGOPIANO, INDIVIDUATA UNA SESTA VITTIMA

RIGOPIANO. Per il secondo giorno consecutivo non ci sono nuovi recuperi dall’inferno di ghiaccio e macerie di quel che resta dell’Hotel Rigopiano.

Si lavora incessantemente e si spera senza sosta ma non arrivano notizie di recuperi o di nuovi miracoli.

Da domenica mattina vengono impiegate entrambe le sonde a vapore caldo portate all'hotel dal gruppo del soccorso alpino del Tirolo del Nord e dell'Alto Adige.

Queste sonde a vapore caldo riescono a inserirsi tempestivamente nelle masse di neve e di ghiaccio. Nel foro così realizzato viene calata una telecamera per individuare il tipo di ostacolo. In questo modo si evitano scavi inutili.

Finora i soccorritori hanno strappato alla massa di neve e detriti che sommerge il resort 11 sopravvissuti e cinque corpi senza vita, mentre sono 23 i dispersi segnalati. Ai due sopravvissuti recuperati all'alba di giovedì - il cuoco Giampiero Parente e il manutentore dell'hotel Fabio Salzetta - si aggiungono la moglie di Parete, Adriana Vranceanu, e il figlio Gianfilippo, salvati nella mattinata di venerdì, e i tre bimbi recuperati nel pomeriggio: l'altra figlia di Parete, Ludovica, Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo.

Sono poi state estratte vive altre quattro persone, due uomini - Giampaolo Matrone (lievemente ferito) e Vincenzo Forti - e due donne, Francesca Bronzi e Giorgia Galassi.





«Abbiamo altri segnali da sotto la neve e le macerie - ha detto il funzionario dei vigili del fuoco Alberto Maiolo - stiamo verificando. Potrebbero essere persone vive, ma anche le strutture dell'albergo che si muovono sotto il peso della neve».

Ieri giornata tragica anche sul fronte del riconoscimento delle vittime: si tratta di Sebastiano Di Carlo, 49 anni, di Loreto Aprutino, della moglie Nadia Acconciamessa, papà e mamma di Edoardo (salvato), e di Barbara Nobilio, di 51 anni, anch'essa di Loreto Aprutino.

La tragedia ha per ora lasciato soli due bimbi, Edoardo Di Carlo che nella tragedia ha perso entrambi i genitori, mentre per Samuel Di Michelangelo non si hanno notizie del papà e della mamma, il poliziotto, Domenico, 41 anni, di Chieti, e Marina Serraiocco, che vivono a Osimo (Ancona).

Le altre due vittime della tragedia sono il maitre dell'hotel Alessandro Giancaterino e il cameriere Gabriele D'Angelo.

I soccorritori continuano la loro opera incessante di scavo a 1.200 metri d'altezza, stanno lavorando in condizioni estreme: la pioggia mista a neve ha reso ancora piu' pesante l'ammasso che ha sommerso l'hotel ed il rischio valanghe e' salito a 4 su una scala di cinque.

Le ricerche stanno procedendo su due fronti opposti, da un lato i Vigili del fuoco stanno avanzando all'interno della struttura lungo il percorso che ha consentito il ritrovamento dei 9 superstiti. Le difficoltà consistono nella necessità di aprire varchi attraverso murature di elevato spessore per accedere ai locali successivi. Parallelamente stanno operando sul fronte nevoso esterno per consentire l'apertura di ulteriori varchi sul lato opposto della struttura, per il raggiungimento e l'ispezione più rapida dei locali



UN MURO A 100 CHILOMETRI ALL’ORA

Bisognerà capire a che ora è venuta giù la slavina e perchè ma pare sia stata di potenza devastante «come 4.000 tir a pieno carico» per 120.000 tonnellate secondo i dati dei Carabinieri forestali del servizio Meteomont.

«La valanga che si è abbattuta sul resort Rigopiano ha esercitato una pressione di 20 tonnellate al metro quadro, pur essendo una valanga medio-grande aveva una capacità distruttiva enorme. Basti pensare che un muro di mattoni può resistere al massimo ad una pressione di 0,3 tonnellate e nemmeno il cemento armato può contenere un fenomeno valanghivo simile». Lo spiega Valerio Segor, dirigente del Servizio di Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione Valle d'Aosta e uno dei massimi esperti sull'arco alpino, che si trova in Abruzzo per gestire l'emergenza. La valanga - che aveva una massa di circa 50.000 tonnellate, un fronte di 500 metri, uno spessore di quasi tre metri, una velocità massima di 100 km/h e si è sviluppata per due chilometri - si è staccata da un pendio di 35 gradi (normalmente le valanghe spontanee di innescano sui pendii tra 27 e 42 gradi). La neve nella zona di accumulo (800 metri per 100 metri) aveva uno spessore di circa quattro metri (un totale di circa 120 mila tonnellate).





IL FRONTE GIUDIZIARIO

Intanto ieri sera sono state effettuate le prime due autopsie sulle vittime della tragedia di Rigopiano. Nonostante la volontà iniziale fosse quella di procedere a recuperi terminati è stato il primario medico legale dell'ospedale di Pescara, Ildo Polidoro, a chiedere espressamente alla procura di Pescara il via libera per non deteriorare le condizioni dei corpi e rendere difficoltosa la ricerca della verità.

Le autopsie si sono svolte nell'istituto di medicina legale di Chieti. I corpi sono stati sottoposti anche a Tac, perché oltre ad alcuni segni evidenti esterni, ci sono da rintracciare anche possibili cause traumatiche interne. L'ipotesi più accreditata è quella di una serie di concause che avrebbero determinato la morte delle vittime, che sono state comunque trovate sepolte dalla neve.

L’inchiesta aperta dalla procura si muove su più fronti e dovrà stabilire in maniera definitiva e certa tutte le eventuali responsabilità di una filiera ampia che potrebbe non aver funzionato in più punti. Si parla dello spazzaneve rotto e della strada bloccata, del «sequestro» dei clienti nell’albergo impossibilitati ad andare via (cosa probabilmente non rara anche in passato), della opportunità di tenere aperto una struttura turistica in quel punto -al vertice di un imbuto mortale- e con quelle condizioni meteo, le allerte ignorate, la mancanza di organizzazione e di soldi degli enti pubblici, la reattività dei soccorsi, il viaggio di 11 ore per raggiungere l’hotel e forse molto altro.





Bisognerà datare dunque sia l’ora esatta della valanga ma anche le condizioni precise della strada nelle ore prima e nei giorni precedenti per capire per quanto tempo gli enti sono rimasti inerti.

La strada per Rigopiano, infatti, è una provinciale segnata in rosso nel piano neve della Provincia di Pescara (sequestrato dai carabinieri forestali) che significa priorità assoluta di percorribilità. Invece si è fatta accumulare neve in almeno un giorno intero diventando impossibile rimuoverla per un mezzo normale spazzaneve ed essendo necessario una turbina arrivata solo a tarda notte per aprire faticosamente la strada alla colonna dei soccorritori.

Tra le molte notizie che circolano spesso non gestite o frenate c’è anche quella che riguarda il reale numero di persone ancora sotto le macerie. Solo ieri la prefettura aveva confermato che erano 39 mentre prima erano almeno 10 di meno. Oggi una coppia andata via il giorno prima si è ricordata di un extracomunitario che non figura in nessuna lista.

Potrebbe essere Faye Dame alto circa un metro e ottanta, di circa 30 anni.

La presenza dell'africano è stata confermata dal direttore dell'hotel Bruno Di Tommaso agli inquirenti.

La coppia ha tenuto ad evidenziare la presenza dell'africano nell'hotel, non avendone riscontrato traccia né nell'elenco dei dispersi né in quelli dei sopravvissuti e dei deceduti. Il timore è che possa essere rimasto anche lui tra le macerie dell'Hotel Rigopiano. Una circostanza presa per buona dalla prefettura di Pescara che ha aumentato il numero dei dispersi a 24.



ORE 18.14 TROVATA SESTA VITTIMA

I vigili del fuoco hanno individuato il corpo di una vittima all'interno dell'Hotel Rigopiano. Si tratta di un uomo ed è la sesta vittima ufficiale, finora, della slavina che ha investito l'albergo.



ORE 18.25 SI VIGILA SU RISCHIO VALANGHE

Strumenti che aiutano a monitorare l'attivazione di nuove valanghe sul versante sovrastante l'hotel Rigopiano sono stati installati dal Centro di competenza della Protezione civile, l'Università degli studi di Firenze con il Dipartimento di Scienze della Terra. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza degli operatori che stanno intervenendo sul recupero degli ospiti dell'albergo, investito da una valanga. In particolare, è operativo un radar di registrazione dei movimenti del versante, che è al momento in fase di taratura per il corretto funzionamento.



ORE 18.23 RESTA IN RIANIMAZIONE SUPERSTITE OPERATO A BRACCIO

"Immodificata" rispetto a ieri la situazione dei nove superstiti dell'hotel Rigopiano ricoverati all'ospedale di Pescara. Questo il bollettino sanitario letto dal direttore sanitario di presidio, Rossano Di Luzio. Forse già lunedì le prime dimissioni. Il superstite operato sabato al braccio resta in rianimazione. In particolare, «sono tuttora presenti nove pazienti, quattro bambini e cinque adulti. I quattro bambini, come anticipato - si legge - sono stati trasferiti presso il reparto di Pediatria; quattro degli adulti nel corso del pomeriggio, eccetto il paziente operato, saranno trasferiti nei reparti di degenza».

«Le condizioni del paziente operato ieri sono stazionarie. Il decorso post operatorio regolare. Nei prossimi giorni potrà essere valutata la funzionalità dell'arto».

«Da lunedì - si legge ancora nel bollettino - eccetto che per il paziente operato, verranno valutate le possibilità di dimissioni». Prossimo bollettino lunedì alle 17.





ORE 20.43 ASCOLTATA AMICA SENEGALESE

Una amica del lavorante senegalese Faye Dame, originaria del Camerun, è stata ascoltata oggi dagli inquirenti per poter rintracciare i parenti dell'uomo. Il senegalese immigrato in Italia aveva solo un fratello, ma al momento si trova in Senegal. Era regolarmente in possesso di un permesso di soggiorno ed era regolarmente assunto dall'hotel Rigopiano. Lo hanno appurato gli investigatori, che confermano anche come l'immigrato fosse nella struttura al momento della tragedia. Si occupava di spazzare la neve, di rassettare alcuni ambienti dell'hotel e di svolgere piccoli lavoretti. I due clienti dell'albergo, scampati alla tragedia, affermano di averlo visto nella struttura fino agli istanti che hanno preceduto la loro partenza.



0RE 20.47 FORZA ITALIA: «SI DIMETTANO TUTTI»

«La tragedia dell'Hotel Rigopiano è stata solo il momento apicale e più drammatico di un'emergenza neve gestita nel modo peggiore che Provincia di Pescara, Regione Abruzzo e l'intero apparato prefettizio, che ha governato i comparti della Protezione civile, potessero fare. Su tutta la provincia di Pescara i cittadini hanno pagato l'incompetenza, l'improvvisazione, la superficialità e l'inadeguatezza di chi avrebbe dovuto proteggerli e tutelarli. Quanto accaduto dovrebbe determinare un'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori coinvolti e il coraggio di rassegnare le dimissioni». Sono le parole di Lorenzo Sospiri, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale d'Abruzzo. «In un paese civile non può funzionare così, non può essere che dei cittadini innocenti muoiano per una strada innevata e non accada nulla, tutti restino al loro posto a continuare la loro vita politica e amministrativa. Chiediamo correttezza, coerenza, senso di responsabilità: prima ancora che la magistratura vada avanti, come comunque farà, chiediamo le dimissioni di chi ha governato con tanto pressappochismo l'intera vicenda, dimissioni che devono essere depositate già oggi, senza un ulteriore giorno di attesa».



ORE 20.49 CAMERA ARDENTE GIANCATERINO

È stata allestita nella sala consiliare del Comune di Farindola (Pescara) la camera ardente di Alessandro Giancaterino, il dipendente dell' hotel Rigopiano, una delle vittime della valanga.

La salma è stata restituita ai familiari dopo l'autopsia e il nulla osta da parte dei magistrati di Pescara.



ORE 20.50 FRATELLO GIANCATERINO, HO SPERATO FINO ALL'ULTIMO

«Sono uscito di casa a Farindola. Ho cercato qualcuno che mi potesse dare notizie. Nevicava tantissimo, c'erano già 60-70 cm di neve. Le strade erano quasi introvabili. Sono tornato a casa. Ho indossato un' attrezzatura adatta. Ero un appassionato di montagna, non lo sono più da qualche giorno. Mi sono incamminato. Sono arrivato a 300 metri da casa ma non sono riuscito ad andare avanti. Un po' mi sento in colpa ma era impossibile andare avanti. La viabilità era già ampiamente compromessa. La neve mi arrivava all' ombelico». Questo il racconto di Massimiliano, il fratello di Alessandro Giancaterino, il dipendente dell'hotel Rigopiano, una delle prime due vittime recuperate dai resti dell'hotel il giorno successivo alla tragedia, in un'intervista all'Arena di Massimo Giletti su Rai1. Massimiliano afferma di aver perso la cognizione del tempo: «Penso intorno alle 19, alle 20».

Da lì in poi arrivavano notizie sempre più precise. «All' inizio ho pensato a qualche danno dovuto alla caduta della neve dal tetto dell'hotel. Poi ho pensato che i danni se ci fossero stati sarebbero stati a singole parti». «Storicamente - aggiunge Massimiliano - quel posto non si era mai prestato a quel tipo di fenomeno. Mi parlano di una slavina molto a sud est».

E sul ritrovamento del fratello: «Ho sperato fino all'ultimo che non fosse lui. Mio fratello è stato trovato subito e presumo che al momento della slavina fosse già fuori. Riguardo alle responsabilità - conclude - mi interessano poco. La mia volontà è che vengano trovati tutti i dispersi».





ORE 23.50 . MISTERO SULLA IDENTIFICAZIONE: PROTEZIONE CIVILE E PREFETTURA TACCIONO

Dopo l’identificazione della sesta vittima sono circolate notizie contrastanti circa la presunta idenatità che non sono state nè smentite nè confermate ufficialmente.

Non è il primo caso di notizie incerte circolate con forza dall'inizio di questa tragedia.