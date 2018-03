Blackout Abruzzo, gente sfinita e in condizioni critiche

ABRUZZO. Per alcuni è iniziato il terzo giorno senza corrente elettrica nè riscaldamenti. Quelli più sfortunati hanno sommato, per buona parte del tempo, anche la mancanza di acqua potabile corrente con quello che ne consegue.

Le reiterate promesse delle ultime 50 ore non sono andate a buon fine per circa 200mila persone. In molte zone la corrente elettrica è tornata tra ieri pomeriggio e la sera per poi andare via nuovamente in serata gettando ulteriormente nello sconforto le persone duramente provate da questa che è apparsa loro l’ennesima beffa nella beffa.

Situazioni critiche nel Teramano e nel Chietino dove molte zone e frazioni sono isolate da più di 48 ore.

Molte persone non riescono a contattare nè i numeri dell’Enel, nè quelli dei comuni di appartenenza non avendo più possibilità di avere contatti con l’esterno perchè le batterie dei cellulari si sono esaurite da ore.

In alcune zone di Bucchianico, Francavilla, Atri, Casalincontrada, Castilenti, Cepagatti, Villanova e moltissimi altri centri alla mancanza di energia e acqua si è aggiunta anche qualche problema sulle linee telefoniche fisse ed in questo modo l’isolamento è davvero totale e pericolosissimo.

Nè la Regione, nè la Protezione civile, nè Terna o Enel si sbilanciano sulla fine dell’incubo anche perchè le difficoltà che si incontrano sono soprattutto legate alla viabilità, ai mezzi scarsi o inadeguati, alla scarsità di gruppi elettrogeni che evidentemente non sono riusciti a colmare una falla nel sistema di dimensioni gigantesche eppure ancora sconosciuta nelle sue vere cause.

Anche i numeri sulla reale portata degli utenti senza energia elettrica sono ondivaghi: all’inizio erano 40mila poi dopo 24 ore 55mila per poi diventare 159mila. Ieri in tarda serata si è scoperto che dopo 40 ore le utenze disalimentate erano 200mila pari almeno a 600mila persone ma l’Enel ne aveva riattivate 100mila.





ORE 9. ANCORA 87MILA UTENZE DISALIMENTATE

. La situazione più grave nel Teramano. A fornire l'aggiornamento il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, sulla sua pagina Facebook. In particolare, scrive, le utenze Enel non servite, in questo momento, sono 48mila nel Teramano, 27 mila nel Chietino e 12 mila nel Pescarese.

Sempre secondo le notizie diffuse dal presidente la squadra degli addetti Enel non ha potuto raggiungere questa notte il Centro Smistamento Enel di Atri, per impossibilita' del mezzo comunale messo a disposizione di aprire il varco necessario.

Questa mattina si dovrebbe ritentare nuovamente.



Per il Comprensorio di Sant'Omero, il problema e' nella Cabina di Alta Tensione.

«Il Direttore di Terna, Stefano Conti mi ha comunicato che ci stanno lavorando per recuperare l'alta tensione e richiedono ancora qualche ora», ha scritto D’Alfonso .







ENEL CORREGGE D’ALFONSO: «100MILA UTENZE DISALIMENTATE»

L’Enel corregge il tiro in peggio e aggiorna il dato dei clienti senza elettricità a 100mila alle 8.30 di oggi.

Così:

Teramo: circa 60.000 clienti in 40 comuni

Pescara: circa 13.000 clienti in 32 comuni

Chieti: circa 27.000 clienti in 50 comuni

A Teramo, -conferma Enel- rimane disalimentata la Cabina Primaria di S. Omero che serve circa 9.000 clienti a causa della mancanza di alimentazione sulla rete di Alta Tensione (che dipende da Terna)

Numero verde Enel 803 500







ORE 9. VIABILITA’

In Abruzzo sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ è chiuso il tratto in corrispondenza del km 473,800 in località San Donato, nel comune di Ortona in provincia di Chieti, a causa di una frana provocata della forte ondata di maltempo. Il traffico viene deviato con indicazioni in loco.

Sulla statale 80 ‘del Gran Sasso è stato chiuso il tratto in corrispondenza del km 57,000 a Montorio al Vomano in provincia di Teramo.

Da stanotte sono chiusi sulla statale 260 ‘Picente’ il tratto al km 27,000 nei pressi di Montereale (L’Aquila) e sulla statale 696 ‘del Parco Regionale Sirente-Velino’ il tratto dal km 0 al km 13 nel comune di Tornimparte, in provincia de L’Aquila.

Permane la chiusura della strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia” in provincia dell’Aquila e della strada statale 5 “Tiburtina Valeria” tra le località di Collarmele e di Castelvecchio Subequo (AQ). Sulla Statale 16 “Adriatica” resta in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per le ordinanze emesse dalle Prefetture di Chieti, Teramo e Pescara





ORE 9.45. PROVINCIA DI TERAMO ISOLATA. ARRIVANO GLI AIUTI

La sede della Provincia di Teramo continua ad essere isolata per mancanza di luce elettrica, di nuovo sospesa da stanotte. Ore 9 riunione Prefettura Teramo.

«Oggi», dicono dalla Provincia, «lavoriamo con l'ausilio dell'esercito: 60 militari su sei automezzi da utilizzare per attività di pronto intervento. La loro dislocazione (30 ad Atri per Valfino, e Cerrano, 10 a Basciano per area Vomano, 10 a Teramo per area montana, 10 a Rocca S.Maria per area Laga), è stata decisa dalla Prefettura, d'intesa con Esercito e Carabinieri».







ORE 9.48. SITUAZIONE PER ORA TRANQUILLA. SI PENSA ALLA DIGA DI PENNE

«Per adesso la situazione e' sotto controllo visto che non sta piovendo. Molto dipendera' dall'evolversi delle condizioni meteo. C'e' un grande livello di attenzione, stiamo controllando il fiume e stiamo cercando di svuotare le strade allagate». Cosi' il presidente del Consiglio comunale di Pescara, Antonio Blasioli, a proposito dell'esondazione del fiume.

«Dalla diga di Penne - aggiunge - ci fanno sapere che stanno sversando quantita' modiche di acqua perche' sono in una fase di accumulo. Significa, quindi, che almeno per adesso la situazione non sarebbe destinata a peggiorare».

Allagamenti si registrano a San Donato, via Pepe, via Celommi, via Anelli e nella zona del Lungomare sud al confine con Francavilla al Mare. Inoltre, a causa di uno smottamento e' stata chiusa la strada di Colle Scorrano.







ORE 9.50. PESCARA. CADE ALBERO, UOMO IN OSPEDALE

Un uomo di 47 anni e' finito in ospedale dopo che un albero e' crollato sulla sua automobile, a causa della pioggia e del maltempo. L'episodio e' avvenuto nella notte in via della Pineta, a Pescara. Il 47enne e' stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. L'uomo ha riportato una ferita lacerocontusa alla testa, ma la sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale







ORE 10.00. CROLLI A PENNE

Sei stalle sono crollate, uccidendo il bestiame, altre sono inagibili, capannoni industriali appesantiti dalla neve e pericolanti, strade chiuse per alberi rotti, un traliccio dell'alta tensione e' crollato al scorsa notte in contrada Arci (interrotta l'energia elettrica) e diversi smottamenti bloccano la viabilita'.

E' il bilancio dell'ondata eccezionale di maltempo, effettuata questa mattina dal Coc di Penne, che sta mettendo in ginocchio, da lunedi', la citta' di Penne. Ieri sera, la giunta comunale, guidata dal sindaco Mario Semproni, ha deliberato lo stato di emergenza, chiedendo alla Protezione civile regionale l'invio dell'esercito per rimuovere la neve, mettere in sicurezza strade e raggiungere le abitazioni isolate. Questa mattina, inoltre, un bus extraurbano di Tua, che collega Penne a Pescara, si e' messo di traverso, bloccando per alcune ore la circolazione sulla statale 81 "Picena Aprutina".



ORE 10.10. LA SITUAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO ORA

La principale criticità è legata alla neve accumulatasi che ostruisce diverse arterie stradali, primarie e soprattutto secondarie. In alcune zone regionali problemi con il ghiaccio. Migliora la viabilità (e di conseguenza migliorano i servizi offerti da Tua Spa) sul territorio frentano. Riportiamo la situazione per macro aree regionali servite da TUA Spa





L’AQUILA. Servizi sospesi da Capitignano, Montereale, Rocca di Mezzo, Castel del Monte. Campotosto e Lucoli.



TERAMO. Tutti i collegamenti fermi ad eccezione della Giulianova-Teramo.



AVEZZANO. Servizi sospesi da Rocca di Mezzo e sulla tratta Pescasseroli-Avezzano





ZONA MARSICA. Da Lecce nei Marsi e Villavallelonga servizi ridotti per Avezzano. Corse sospese nell'area di Tagliacozzo





SERVIZI FERROVIARI. Regolari i servizi garantiti da Sangritana/Tua



GIULIANOVA. Servizi sospesi a Morro d’oro Chiusa la S.S. 81 da Piane di Morro fino ad Ascoli. Servizi limitati a S.Egidio



SULMONA. Servizi sospesi da Secinaro per L'Aquila e Sulmona e per Campo di Giove.



LANCIANO. Servizi sospesi a Pizzoferrato, ridotti a Torricella, Lama dei Peligni. Riattivati i servizi per SEVEL, Ortona, Pescara, L'Aquila. IL capolinea dei servizi in partenza da Lanciano viene spostato dalla Stazione Centro a quella di Via Bergamo, con navetta di collegamento



CHIETI. La linea Chieti-Pescara parte dal Tricalle, il percorso via Chieti Scalo viene garantito dalla linea 1 del servizio urbano Fermi tutti i collegamenti dai paesi dell'hinterland ad eccezione della linea Casalincontrada-Chieti, Francavilla-Chieti e Ortona-Pescara.



PESCARA EXTRAURBANO. Servizi ridotti da Caramanico. Linee sospese da Farindola, Arsita, Villa Celiera, Penne. Corse ridotte a Serramonacesca. La linea Pescara-Città S.Angelo capolinea spostato al Campo Sportivo. La linea Pescara- Penne è garantita in maniera ridotta con cambio a Loreto e Collecorvino



PESCARA. Linea 4 limitata a Colle Marino; linea 21 deviazione da viale Marconi a Viale D'Annunzio. la linea 13 non transita per via Raiale. La linea 2/ non transita su via Aldo Moro deviata per S.S. Adriatica nord con capolinea all'Autogrill di via Cavallotti.







ORE 12.04 SITUAZIONE DRAMMATICA A SPOLTORE

Drammatica la situazione allagamenti nel Pescarese. A Spoltore, nella frazione Santa Teresa, a seguito dell'esondazione del fiume Pescara sono state evacuate alcune palazzine in via Arno.

A Scafa nella notte si è allagato, ed è stato chiuso per essere poi riaperto in mattinata dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco, un sottopassaggio ferroviario. In paese le scuole erano già state chiuse per neve.

Il Centro operativo comunale (Coc) è aperto dall'Epifania.

A Pescara centro intorno alle 11 l'acqua sembrava essere ritornata verso gli argini.







ORE 12.10. CHIUSI UFFICI PUBBLICI A L’AQUILA

Il Prefetto dell’Aquila, Giuseppe Linardi, considerato lo stato di allerta per gli eventi sismici in corso e le condizioni metereologiche avverse, ha disposto la chiusura di tutti gli Uffici Pubblici dell’Aquila e dei Comuni della provincia, con effetto immediato e sino al 19 Gennaio 2017.

Dovrà essere assicurata l’operatività di tutte le strutture che garantiscono servizi di emergenza.

Gli Uffici Giudiziari garantiranno ove necessario un presidio deputato alla trattazione degli atti urgenti, sia di giustizia civile che di giustizia penale.





ORE 12.20 IN ABRUZZO EVACUATE AZIENDE E UFFICI

Le tre scosse di magnitudo superiore a 5 che si sono susseguite in centro Italia, nell' aquilano, a Teramo hanno reso necessaria l'evacuazione della Prefettura, dove era in corso una riunione operativa del Centro Coordinamento dei Soccorsi dopo l'arrivo dell'Esercito per l'emergenza neve. Una delle tre scosse si è verificata durante l'evacuazione.

Panico tra la gente. Nel capoluogo di regione, sono stati evacuati gli uffici comunali e molte aziende sono state chiuse a causa dello sciame sismico: tra queste lo stabilimento 'Leonardo' (ex Finmeccanica), i cui 120 dipendenti erano già stati fatti uscire temporaneamente dopo la prima scossa.

A Pescara, invece, sono stati evacuati gli uffici della Giunta Regionale, gli uffici regionali di Abruzzo Sviluppo, il Tribunale, la sede della Provincia e l'azienda Fater dove l'evacuazione è facoltativa e altri uffici pubblici. Le scuole nei quattro capoluoghi di provincia e in molti comuni erano già chiuse per il maltempo.







ORE 13.05 INFILTRAZIONI PER MALTEMPO, SCUOLE CHIUSE A SAN GIOVANNI TEATINO

Le attività didattiche nelle scuole materne, elementari e medie di San Giovanni Teatino continueranno a essere sospese anche nella giornata di domani, giovedì 19 gennaio 2017. «Tale provvedimento si rende necessario a causa delle infiltrazioni attualmente presenti in alcune strutture a "tetto piano" che le attuali condizioni atmosferiche non permettono di risolvere. Inoltre, le tre forti recenti scosse di terremoto rendono necessari ulteriori controlli», spiegano dal Comune.

Il Nido resterà invece regolarmente aperto e funzionante.





ORE 13.33 SOCCORSO ALPINO SOCCORRE ISOLATI NELL’AQUILANO

Tre squadre del soccorso alpino stanno operando in Abruzzo con tende, pale da neve, viveri e sci per raggiungere le frazioni isolate per la neve e dopo le nuove scosse di terremoto. Nella zona, con le intense nevicate che si sono sommate alle scosse sismiche registrate in Italia Centrale, come riferisce il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ci sono numerose persone isolate, alcuni anziani con problematiche sanitarie, ma non si registrano al momento vittime per i crolli. Una squadra è a disposizione della Prefettura dell' Aquila. Su richiesta del Dipartimento di Protezione Civile il Soccorso Alpino sta facendo convergere in Abruzzo personale anche dalle regioni limitrofe. Numerose altre unità del Soccorso Alpino sono pronte a muovere da altre regioni italiane.





ORE 13.20 LA SITUAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE

Si segnala la difficoltà di collegamenti legati al transito sui tratti autostradali A/24 e A/25 a causa delle chiusure ad intermittenza del gestore delle autostrade per verifiche legate al terremoto



L’AQUILA. Servizi sospesi da Capitignano, Montereale, Rocca di Mezzo, Castel del Monte. Campotosto e Lucoli



TERAMO. Tutti i collegamenti fermi ad eccezione della Giulianova-Teramo. Difficoltà a garantire i servizi per L’Aquila a causa della chiusura ad intermittenza del tratto autostradale



AVEZZANO. Servizi sospesi da Rocca di Mezzo e sulla tratta Pescasseroli-Avezzano. Servizi sospesi per l’area di Tagliaccozzo



GIULIANOVA. Servizi sospesi a Morro d’oro Chiusa la S.S. 81 da Piane di Morro fino ad Ascoli. Servizi limitati a S.Egidio.

Difficoltà nel garantire i collegamenti per L'Aquila e Roma a causa delle chiusure intermittenti dell'A/24-A/25



SULMONA. Servizi sospesi da Secinaro per L'Aquila e Sulmona e per Campo di Giove.



LANCIANO. Servizi sospesi a Pizzoferrato, ridotti a Torricella, Lama dei Peligni.

Problemi per i servizi per SEVEL da Torricella-Pizzoferrato-Villa S.Maria. Il capolinea dei servizi in partenza da Lanciano viene spostato alla nuova stazione con navetta per il centro.



CHIETI . Riattivata la linea Chieti-Pescara, il percorso via Chieti Scalo viene garantito dalla linea 1 del servizio urbano. Fermi tutti i collegamenti dai paesi dell'hinterland ad eccezione della linea Casalincontrada-Chieti, Francavilla-Chieti e Ortona-Pescara



PESCARA EXTRAURBANO. Servizi ridotti da Caramanico. Linee sospese da Farindola, Arsita, Villa Celiera, Penne. Corse ridotte a Serramonacesca. La linea Pescara-Città S.Angelo capolinea spostato al Campo Sportivo. Le corse autostradali per Roma e L'Aquila possono subire interruzioni per chiusure dei caselli autostradali. La linea Pescara-Penne è garantita in maniera ridotta con cambio a Loreto e Collecorvino.



PESCARA. Linea 4 limitata a Colle Marino; linea 21 deviazione da viale Marconi a Viale D'Annunzio. la linea 13 non transita per Via Raiale. La linea 2/ non transita su via Aldo Moro deviata per S.S. Adriatica nord con capolinea all'Autogrill di viaCavallotti





ORE 13.52 FILE DI AUTO PER ALLONTANARSI DA TERAMO

File di automobile per allontanarsi da Teramo e raggiungere la costa dopo le forti scosse che hanno avuto epicentro nell'Aquilano ma sono state avvertite in maniera violenta anche in tutto il Teramano. Tutto ciò nonostante la presenza di grossi quantitativi di neve che da tre giorni rendono critica la circolazione nel capoluogo come nelle frazioni. In mattinata si era reso necessario evacuare la sede della Prefettura. Una delle tre scosse si era verificata durante l'evacuazione creando grande panico tra la gente.







ORE 14.00 . BLACKOUT INFINITO ANCHE A LANCIANO

Di ora in ora si fa sempre più grave il problema dell'assenza della corrente elettrica in diverse contrade di Lanciano. Stando alle segnalazioni dei cittadini di Lanciano sono senza energia da oltre 40 ore le contrade di Nasuti, Serre, Camicie, Spaccarelli, Sant'Amato, Costa di Chieti, Santa Liberata, parte di Torre Marino e Santa Maria dei Mesi, Rizzacorno.



«A tempo debito», ha detto il il sindaco Pupillo, «bisognerà che Lanciano, l'Abruzzo intero, abbia una risposta precisa e puntuale dai responsabili della fornitura elettrica, da Enel e Terna in particolare: chiediamo spiegazioni su come sia possibile nel 2017 lasciare decine di migliaia di persone senza corrente elettrica per più di 40 ore, con temperature prossime allo zero d'inverno. È una situazione non più sostenibile, con queste temperature. Ringrazio i tecnici che stanno lavorando in questi condizioni difficili, a loro tutta la mia gratitudine e la mia stima. Ringrazio le Istituzioni e in particolare la Regione Abruzzo che sta lavorando senza sosta per assistere la popolazione in una situazione a dir poco emergenziale cui si sono aggiunte le scosse di terremoto delle 10,25 e 11,16 chiaramente avvertite anche a Lanciano».



