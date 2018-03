Blackout Abruzzo, Enel: «più di 100mila utenze senza energia»

ABRUZZO. Secondo l’Enel sono ancora 100mila le utenze disalimentate pari almeno a 250mila persone che fanno ancora i conti con i disagi connessi alla mancanza assoluta di energia elettrica e riscaldamenti (alcuni da 40 ore). Ed Enel parla anche di nuovi guasti verificatisi oggi.

E per la zona di Chieti i problemi non si risolveranno prima di domani mentre si spera che almeno per gli altri si possano risolvere prima.

La task force di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, per completare la riparazione dei numerosi guasti presenti sulla rete elettrica regionale causati dal maltempo dice di avere in campo 750 persone sul territorio, anche grazie al supporto di tecnici provenienti da tutte le regioni d’Italia, come previsto dalla procedura di gestione delle emergenze dell’azienda.

La task force ha rialimentato circa 100.000 clienti dall’inizio dell’emergenza, lavorando in condizioni meteo proibitive. Sono circa 200 i gruppi elettrogeni dispiegati sul campo.

Ma non basta perchè sono trascorse troppe ore e in molti stanno perdendo la lucidità e la pacatezza. Il malcontento sale e sono molti i casi segnalati di disagi legati a condizioni problematiche legate a patologie o età (anziani ma anche bambini molto piccoli).

Da segnalare tuttavia che moltissime zone del Pescarese e del Teramano dove l’energia era ritornata nel tardo pomeriggio sono di nuovo al buio gettando nuovamente nello sconforto le persone che hanno avuto appena il tempo di tirare un sospiro di sollievo.



Secondo Enel la situazione è questa:







o Provincia di Chieti: 26.000 clienti disalimentati in 45 comuni

Le ispezioni hanno rivelato un numero significativo di interruzioni delle linee per via del crollo di pali e tralicci; le attività in corso permetteranno di ridurre il numero di clienti disalimentati di ulteriori 10.000 già entro la serata, anche attraverso l’installazione di gruppi elettrogeni nei comuni colpiti. È in corso la pianificazione di ulteriori interventi per rialimentare il maggior numero possibile di clienti entro la notte.





o Provincia di Pescara: 19.000 clienti disalimentati

Nel pomeriggio, sono stati risolti i problemi che interessavano la rete di Alta Tensione e la Cabina Primaria Penne è ora rialimentata. Sono ora in corso le attività di rialimentazione delle linee di Media Tensione e le manovre per la selezione dei guasti che si sono evidenziati solo al ripristino dell’Alta Tensione. Il numero di clienti che rimarranno disalimentati sarà confermato a valle del completamento delle attività di identificazione guasti in corso.





o Provincia di Teramo: 58.000 clienti disalimentati

Sono stati risolti i problemi che interessavano la rete di Alta Tensione per le Cabine Primarie di Teramo Città e Cellino Attanasio.

Sono in corso attività da parte del gestore della rete di Alta Tensione per il ripristino della funzionalità della Cabina Primaria di Sant’Omero, che interessano circa 9.000 clienti.

Il numero di clienti che rimarranno disalimentati sarà confermato a valle del completamento delle attività di identificazione guasti in corso.



Il possibile peggioramento delle condizioni meteo previsto per la notte potrebbe richiedere tempi più lunghi per il ripristino del servizio.





LE SPERANZE PER LA NOTTE

Enel ha poi promesso e previsto di ridurre ulteriormente il numero di utenze disalimentate in Abruzzo, scendendo a circa 85.000 entro la notte.

Dunque secondo i calcoli domani mattina gli utenti ancora senza energia elettrica saranno così distribuiti:

- Chieti: 18.000 clienti

- Pescara: 15.000 clienti

- Teramo: 52.000 clienti







ORE 9. ANCORA 87MILA UTENZE DISALIMENTATE

Abruzzo ancora al buio questa mattina 18 gennaio 2017 in diverse zone della regione per l'emergenza neve. La situazione più grave nel Teramano. A fornire l'aggiornamento il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, sulla sua pagina Facebook. In particolare, scrive, le utenze Enel non servite, in questo momento, sono 48mila nel Teramano, 27 mila nel Chietino e 12 mila nel Pescarese.







Sempre secondo le notizie diffuse dal presidente la squadra degli addetti Enel non ha potuto raggiungere questa notte il Centro Smistamento Enel di Atri, per impossibilita' del mezzo comunale messo a disposizione di aprire il varco necessario.

Questa mattina si dovrebbe ritentare nuovamente.



Per il Comprensorio di Sant'Omero, il problema e' nella Cabina di Alta Tensione.

«Il Direttore di Terna, Stefano Conti mi ha comunicato che ci stanno lavorando per recuperare l'alta tensione e richiedono ancora qualche ora», ha scritto D’Alfonso .