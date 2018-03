Emergenza neve, Abruzzo paralizzato: 42mila utenze senza energia elettrica e senza acqua

ABRUZZO. La regione sepolta sotto la neve: è ancora una giornata infernale per moltissimi abruzzesi.

Dopo i disagi di questa mattina tra scuole chiuse in ritardo, bufere di neve che hanno paralizzato vie e autostrade, le criticità non accennano a diminuire nè a risolversi.

Tra le difficoltà maggiori un enorme black out (ad appena 5 giorni dal precedente) che interessa 42mila abruzzesi in tutta la regione.

Questo comporta disagi enormi per chi ha riscaldamenti elettrici o chi ha necessità di far funzionare macchine alimentate con la corrente elettrica. E’ il caso per esempio dell’acquedotto le cui pompe di alimentazione sono ferme in molte zone, rischiando persino la “siccità”, proprio oggi.

In più si aggiungono diverse rotture delle condutture che aggravano la situazione.

La cosa peggiore però è la viabilità ancora ripristinata in pochi punti che impedisce alle varie squadre di tecnici di riparare i guasti.

Lo stesso accade per i bus pubblici in molte zone rimasti bloccati dalla neve e con grossa difficoltà liberati.

Moltissime linee sono in ritardo o sono saltate.

Pendolari a piedi e uffici pubblici chiusi in molte zone come a Chieti dove è caduto un metro di neve.

Situazione di grossa emergenza che continua.



ORE12.10 SAN GIOVANNI TEATINO: TRAFFICO BLOCCATO

Alcuni mezzi spazzaneve sono stati forzatamente dirottati in autostrada. Via Nenni è bloccata dai camion, in attesa della riapertura dell’autostrada e le difficoltà sull’asse attrezzato. Tecnici Enel stanno ripristinando l’erogazione di energia elettrica in molte vie della zona alta della città. Piante e rami appesantiti dalla neve sono infatti crollati sui cavi dell’alta provocandone l’interruzione ormai da diverse ore







ORE 12.30. IN 42MILA SENZA ENERGIA ELETTRICA

Al momento sono circa 42.000 le utenze disalimentate, così distribuite: nel teatino circa 26.000, nel teramano circa 8.300, nel pescarese circa 7.600.

E-distribuzione (Enel) ha rafforzato il presidio del territorio, in campo anche con mezzi speciali e gruppi elettrogeni. Dal Centro operativo e-distribuzione dell’Aquila, che monitora la rete di media tensione 24 ore su 24, vengono gestite le segnalazioni e coordinati gli interventi di rialimentazione a distanza.

I lavori di riparazione sono ostacolati da problemi di viabilità dovuti al persistere delle precipitazioni nevose sulle strade principali e secondarie.

L’evolversi della situazione è strettamente legata alle condizioni meteo. Gli interventi di E-distribuzione sul territorio proseguiranno fino al pieno ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono.







ORE. 12.49. RIPA TEATINA AL SECCO E AL BUIO

Niente energia elettrica, niente pompe in funzione che mandano acqua nell’acquedotto. Niente strade transitabili per inviare tecnici a riparare i guasti.

l’Aca prevede tempi lunghi e intera zona a secco tra poche ore.







ORE 13.30. MONTESILVANO PROBLEMI AI COLLI STRADE CHIUSE SULLA RIVIERA

Strade intasate da accumuli di neve, soprattutto nelle zone collinari dove sono state riscontrate alcune criticità. Gli interventi continueranno anche nelle prossime ore. Chiuse al traffico le strade intersecanti il lungomare a causa degli allagamenti generati dalle abbondanti precipitazioni. Si sono riscontrati problemi nell’erogazione dell'energia elettrica in zona Santa Filomena, dove sono in corso interventi di ripristino a cura dell’Enel.







ORE 13.40 RIAPERTA A14

Sull'A14 Bologna-Taranto sono stati riaperti i tratti tra Val di Sangro e Pescara ovest, in direzione nord, e tra Pescara nord e Pescara sud, in direzione sud, chiusi per la caduta in carreggiata di un cavo di media tensione che ha ceduto per il peso delle abbondanti nevicate che stanno interessando la zona dalla notte di ieri. Lo comunica Autostrade per l'Italia aggiungendo che sul luogo dell'evento, avvenuto al km 384, il cavo è stato rimosso con la supervisione delle squadre di intervento dell'Enel.







ORE 14. CHIETI: UN METRO DI NEVE

Scuole e uffici pubblici chiusi a Chieti a causa dell'emergenza neve. Il sindaco Umberto Di Primio ha emesso questa mattina un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero comunale e degli uffici pubblici per le giornate di oggi e domani. Il capoluogo teatino risulta essere tra i comuni piu' colpiti in Abruzzo. All'emergenza neve si e' aggiunta quella dovuta alla mancanza di corrente elettrica e quindi di riscaldamento in diverse zone della citta'. Le utenze disalimentate nel teatino sono circa 26mila. Il sindaco ha chiesto l'ausilio anche della Protezione civile regionale per far fronte all'emergenza. A Chieti e' caduto circa un metro di neve, mezzo metro a Lanciano, dove le scuole rimarranno chiuse fino a mercoledi' compreso. Oltre a Chieti e Lanciano scuole chiuse in diversi altri centri del Chietino tra cui Crecchio, Guardiagrele, Catel Frentano, Treglio, Fossacesia, San Vito Chietino, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro.





MAZZOCCA: «100MILA PERSONE SENZA ENERGIA ELETTRICA»

«Centomila persone senza energia elettrica in Abruzzo a causa del maltempo».

Lo afferma il sottosegretario alla presidenza di Regione con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca. Sono 42 mila le utenze interessate dai disservizi, secondo i dati comunicati da Enel alla Protezione civile. Le criticità principali nel Chietino, nel Teramano e nel Pescarese. In particolare, sono senza servizi circa 26 mila utenze in provincia di Chieti, circa 8.300 in provincia di Teramo e circa 7.600 in provincia di Pescara.

I comuni più colpiti, fa sapere la Protezione civile regionale, sono Ari, Bucchianico, Casalincontrada, Ripa Teatina e Villamagna, nel Chietino; Collecorvino, Lettomanoppello, Montesilvano, Manoppello, Roccamorice e Abbateggio, nel Pescarese; Atri, Castilenti e frazioni di Teramo, nel Teramano.







ORE 14.10. UNIVERSITA’ TERAMO E PESCARA CHIUSE

Domani, martedì 17 gennaio, a causa della neve, tutte le attività didattiche dell’Università di Teramo saranno sospese, nelle sedi di Colleparco e Avezzano, che rimarranno chiuse.

Didattica sospesa anche nella sede di Piano d’Accio che rimarrà invece aperta.

L’università D’Annunzio, invece, ha annunciato la chiusura delle sedi di Pescara e Chieti per i giorni 17 e 18 gennaio.







ORE 14.32. PREVISIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE ABRUZZESE

Secondo il bollettino meteo della Protezione civile abruzzese assisteremo ad una momentanea diminuzione dei fenomeni nel pomeriggio, di nuovo in ripresa dalla tarda serata. Per domani 17 gennaio, le nevicate interesseranno un’area più estesa: saranno ancora abbondanti sui settori montani ed adriatici, fino a quote collinari (200-400 metri), delle provincie di Teramo, Pescara e Chieti, mentre si prevedono deboli sul resto dei settori appenninici della provincia dell’Aquila (Aquilano, Valle Peligna e Marsica). Sulle località di tutta la fascia costiera a causa di un lieve aumento delle temperature, non si prevedono nevicate, ma pioggia a carattere di rovescio o temporale. La tendenza per mercoledì fa prevedere ancora nevicate, stavolta più intense e persistenti lungo la dorsale appenninica ed in particolare sull’area della Majella, Alto e Medio Sangro, Alto e Medio Vastese, Valle Peligna e Marsica Orientale. Secondo quanto reso noto dal dirigente del Centro Funzionale d’Abruzzo, Antonio Iovino, la Protezione Civile Regionale provvederà ad informare tempestivamente le autorità competenti con aggiornamenti sulle previsioni in base agli ultimi risultati della modellistica disponibile e con il supporto del settore meteo del DPC, monitorando contestualmente l’evoluzione dei fenomeni attraverso la rete regionale in telemisura ed i propri RADAR meteorologici.







ORE 14.44. NIENTE ENERGIA, SEVEL E LE ALTRE INDUSTRIE FERME IN VAL DI SANGRO

Oltre a diverse contrade di Lanciano e comuni limitrofi, black out anche in Val di Sangro dove la Sevel e la Garret hanno deciso per lo stop produttivo per i turni odierni del pomeriggio e notturno.







ORE 15. TRENI SANGRITANA SOSPESI

A causa delle copiose nevicate che stanno creando ancora disagi soprattutto nella zona frentana, sono soppressi i treni 23912, 23916 e 23917 (Lanciano - S. Benedetto A/R)

100 e 101 Lanciano - S. Vito A/R

23916 Lanciano - Teramo

23921 Teramo - Pescara

23930 Pescara - S. Benedetto

23927 S. Benedetto - Pescara

23931 Pescara - Lanciano

La circolazione su Rete Ferroviaria Italiana è notevolmente perturbata con ritardi su tutti i treni (compresi quelli di Trenitalia) tra i 30 ed i 60 minuti.







Per quanto riguarda Rfi è stato attivato il Piano Neve e Gelo sulla Sulmona-Pescara e sulla Pescara-Termoli: su queste linee per tutta la giornata di oggi ci sarà una riprogrammazione dell’offerta commerciale, che assicurerà circa i 2/3 delle corse programmate.

Regolare, al momento, la circolazione sulle altre linee.









ORE 15.15. LA VIABILITA’ ORA

Attualmente si segnalano significativi accumuli di neve nei Comuni di Teramo, Lanciano e Chieti. Viabilità: A24 Roma-L'Aquila-Teramo, Nevicate forti (Codice Rosso) tra Assergi e Bivio A24/SS 80 (Giulianova) A25 Torano-Pescara, Nevicate forti (Codice Rosso) tra Pescina e Scafa-Alanno Sulla A24 e A25 la viabilità è regolare con l’eccezione della regolazione del traffico pesante (superiore alle 7,5 t.) in entrata.

A14 Nevicate forti (codice rosso con regolazione traffico pesante) sul tratto Giulianova-Mosciano-Atri Pineto. S.S. 5 “Tiburtina Valeria” chiusa dal Km. 135 al Km. 155 (zona Castelvecchio Subequo) senza determinare isolamenti. S.S. 80 codice rosso dal km 28 al km 60.

Asse attrezzato Chieti-Pescara viabilità rallentata dalla neve. Strade provinciali di Teramo tutte percorribili (100 mezzi spartineve in azione).

Strade provinciali di Pescara tutte percorribili con criticità su SR 487 Caramanico - Roccamorice e su Rocca Caramanico. Attualmente isolata una frazione di S. Eufemia a Maiella.

Nessuna difficoltà di viabilità su strade provinciali di L’Aquila.

Tra i Comuni terremotati sisma 2016, si segnalano problemi di interruzione energia elettrica alle frazioni di Montorio al Vomano, e al Comune di Civitella del Tronto, e alcune frazioni di Teramo.

A Pescara neve zona Colli e allagamenti nella zona stadio e Pineta.





50 CAMIONISTI ALL’INTERPORTO DI AVEZZANO

La Sala Operativa della protezione civile regionale sta organizzando la fornitura di viveri a 50 camionisti alloggiati nell’interporto di Avezzano mediante l’attivazione del volontariato di protezione civile.



ORE 15.30 ENERGIA ELETTRICA 30MILA UTENZE SENZA

30.000 utenze isolate. La Provincia di Chieti è la più colpita. In particolare nei Comuni di: Ari, Bucchianico, Casalincontrada, Ripa Teatina, Villamagna, Collecorvino, Lettomanoppello, Montesilvano, frazioni di Teramo, Manoppello (zona alta), Roccamorice, Abbateggio. La Sala Operativa in stato di emergenza h 24.







15.50 ORA E’ ALLERTA FRANE ED ESONDAZIONI

La Protezione civile ha emesso un avviso di criticità regionale per i giorni 16, 17 e 18 gennaio con previsione di codice arancione (criticità moderata) per le zone costiere della Regione. In particolare, è stato previsto codice arancione sui Bacini Tordino-Vomano , del Pescara e basso del Sangro per la possibilità del verificarsi di fenomeni di esondazione dovuti all’innalzamento del livello idrometrico dei corsi d’acqua principali e del reticolo idrografico minore. Previsto codice giallo sulle zone interne della Regione, in particolare sui Bacini dell’Aterno e alto del Sangro e sulla Marsica per possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei versanti e cadute massi. Sono previste infatti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.







ORE 16.30 LA SITUAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE

TERAMO: servizi non effettuati ad Sol del Gran Sasso, Bisenti, Atri, Civitella del Tronto, Sant'Omero e Colledoro. Ritardi in Val Vibrata

SULMONA: corse non effettuate per Campo di Giove. Ritardi per Bugnara, Introdacqua e Pettorano

LANCIANO: tutti i servizi sospesi ad eccezione di alcuni collegamenti da Casoli e Roccascalegna. Ridotti i servizi comunali di Gissi. Sospesi i servizi per il terzo turno Sevel.

CHIETI: tutti i servizi sospesi. In via di ripristino il collegamento Chieti-Pescara, in forma ridotta, con coincidenza a Madonna delle Piane. Sospesi i collegamenti via Chieti Scalo

PESCARA: servizi sospesi da Moscufo, Pianella, Città San Angelo, Farindola, Arsita, Villa Celiera, Pietranico e Serramonacesca. Ridotti i collegamenti per Cepagatti, Civitella Casanova, Caramanico e Scafa. Sospesi i servizi comunali di Penne

PESCARA URBANO: linea 4 limitata a Colle Marino. Linea 7 limitata alla zona chiesta S. Silvestro. Risulta chiusa via Marconi con deviazione su via D'Annunzio







ORE 17.44. A24-A25 BREVE TREGUA

Nelle ultime ore, l’attenuarsi delle precipitazioni ha consentito di abbassare il "codice rosso", in vigore sulla tratta dell'autostrada A25 tra lo svincolo di Avezzano e l'allacciamento con l'autostrada A14, portandolo a "codice giallo", sospendendo pertanto i filtri dinamici dei mezzi pesanti di portata superiore a 7,5 tonnellate in atto a Tivoli, Avezzano e Manoppello.

Conseguentemente, su A24 e A25 è stata ripristinata la libera circolazione di tutti i veicoli, compresi quelli pesanti, tra la Barriera di Roma e lo svincolo di Valle del Salto, con l'esclusione di quest'ultima stazione, dove resta in direzione Teramo (carreggiata Est) una riduzione di carreggiata per il filtraggio dei mezzi pesanti a cura di una pattuglia della Polizia Stradale, con uscita obbligatoria di quelli di portata superiore a 7,5 tonnellate. Resta infatti in vigore il "codice rosso" tra gli svincoli di Assergi e la Barriera di Teramo, con il filtraggio mezzi pesanti di portata superiore a 7,5 tonnellate anche alla Barriera di Teramo, in direzione opposta.

Le previsioni elaborate dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani indicano il perdurare sulle autostrade A24 e A25 dell'evento nevoso di origine artica che ha investito nella notte scorsa il versante orientale dell’Italia centrale. In particolare saranno possibili nevicate al disopra dei 100-300m s.l.m. su Lazio orientale e Abruzzo, con sconfinamenti a quote pianeggianti e con apporti al suolo anche molto abbondanti sul versante adriatico.







ORE 18.00 ANCORA NIENTE ENERGIA ELETTRICA IN 74 COMUNI

L'emergenza che permane concerne la fornitura di energia elettrica ad opera di Enel. Sono 74 i Comuni con interruzione del servizio.

Il presidente D’Alfonso spiega di aver chiamato il Direttore Generale di Enel, Italia Carlo Tamburi, per segnalare le situazioni di interruzione.

«Ho anche chiamato Stefano Conti, direttore Affari istituzionali e autorizzazioni di Terna», ha aggiunto D’Alfonso, «per segnalare le difficoltà connesse alla rete abruzzese di Terna per l'alta tensione. Ho coinvolto anche la Protezione Civile nazionale, comunicando la situazione al Capo Dipartimento Fabrizio Curcio. Adesso siamo impegnati per assicurare la conferma della copertura elettrica al Consorzio Acquedottistico della Sasi di Lanciano e per recuperare l'erogazione del servizio a Lanciano. Enel ha appena comunicato che due gruppi elettrogeni sono in corso di consegna per le esigenze della Sasi di Lanciano che eroga acqua a 220mila persone»







ORE 18.10. CAVI ELETTRICI ABBATTUTI: CHIUSA STATALE 81 PICENA APRUTINA

Anas comunica che la strada statale 81 “Piceno Aprutina” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Chieti (km 147,400) a causa di un impianto di illuminazione pubblica abbattuto dal maltempo. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.









ORE 18.18 PRETORO E RAPINO A SECCO

A causa di un black out elettrico, l'impianto di pompaggio di Pretoro è fermo.

I tecnici dell’Aca sono impossibilitati a intervenire causa neve, pertanto è probabile lo svuotamento dei serbatoi con conseguente carenza idrica su tutto il territorio del Comune di Rapino. Si resta in attesa che l'Enel riattivi la fornitura.





ORE 18.20. AREA VESTINA PROBLEMI CON ENERGIA E ACQUA

Ancora problemi di erogazione di energia elettrica e di acqua anche a Pianella in Contrada Colle Cinciero, Contrada Vicenne Nord, Contrada Nora e zone limitrofe.

Stessa cosa a Loreto Aprutino: Frazione Passo Cordone e zone limitrofe.







ORE 18.30 CITTA’ SANT’ANGELO. ENEL: «RIPARAZIONI ENTRO LE 23»

ENEL comunica che il ripristino dell'energia elettrica interrotta nel comune di Città Sant’Angelo nelle seguenti zone; Annunziata Sant'Agnese, Gaglierano, Cipressi, San Giacomo, Piano Di Sacco,

Strada Fagnani, Via De Blasis, Via Pastore - dovrebbe avvenire nella serata entro le ore 23.00, fatto salvo ulteriori problematiche tecniche, per segnalazioni Enel 803500.







ORE 19. CORSE TUA SPA

Le corse Pescara-Chieti sono limitate a Madonna delle Piane. Autobus TUA Spa che avrebbero dovuto fare la navetta sono bloccati a Tricalle.

Per raggiungere Chieti alta si può utilizzare la linea 1 della Panoramica, con corse ridotte.



TERAMO. corse sospese anche da Rocca S.Maria. Servizi ripristinati da Teramo per Rocca S.Maria-Nerito-Garrufo-Nereto-Ascoli Piceno



PESCARA. Ridotte alcune corse delle linee 3 e 21 del servizio urbano di Pescara







CHIETI. PROBLEMI PURE PER I FUNERALI



Oggi pomeriggio a Chieti dopo tante a Carabinieri, Vigili del Fuoco, Comune di Chieti e sindaco si è potuto tenere con molto ritardo un rito funebre in programma.

La strada era impercorribile e lo spazzaneve impegnato altrove.

Alla fine la bara è stata portata a spalla per 300 metri fino ad un fuoristrada di fortuna che la trasportasse fino al piazzale della Chiesa del Tricalle dove era rimasto bloccato il carro funebre.









ORE 21. ANCORA 55MILA UTENZE SENZA ELETTRICITA’

L’Enel dice di impegnarsi a risolvere i guasti ma la situazione non migliora.

Sono circa 300 le persone in campo, che stanno intervenendo con 150 gruppi elettrogeni e 50 mezzi speciali nelle aree colpite. Il ripristino parziale dell'alimentazione della rete di Alta Tensione - non gestita da e-distribuzione - ha consentito di ridurre il numero di utenze disalimentate a circa 55.000.

Di queste, circa 25.000 sono ancora dovute a problematiche relative alla rete di Alta Tensione che comportano il fuori servizio delle cabine primarie di Miglianico e Ortona che interessano la provincia di Chieti.

E-distribuzione lavora in coordinamento con le Amministrazioni locali e la Protezione Civile per il dispiegamento di gruppi elettrogeni.

In provincia di Chieti, al momento l'azienda stima di poter ripristinare il servizio entro la tarda serata per circa ulteriori 3 mila utenze, mentre si continuerà a lavorare tutta la notte e domani per le restanti 45 mila, concentrate soprattutto nei comuni di Chieti, Miglianico, Vasto, Monteodorisio, Cupello, Pollutri, Casalbordino, Ripa Teatina, Fossacesia, Bucchianico, Rocca San Giovanni, Scerni, Crecchio, Lanciano, Tollo, Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina, Fara Filiorum Petri e Villamagna.



In provincia di Pescara sono in corso attività di riparazione che permetteranno di ridurre il numero di utenze disalimentate a circa 5000 in serata, per le quali si continuerà a lavorare nella notte e domani. Gli interventi procedono appena le condizioni di viabilità lo consentono, con attività di riparazione e l'installazione di gruppi elettrogeni, principalmente nei comuni di Pianella e Tocco da Casauria. Nel teramano sono circa 3.000 i clienti disalimentati concentrati principalmente nei comuni di Castilenti e Teramo per i quali si continuerà a lavorare nel corso della notte per il ripristino dell'alimentazione.

