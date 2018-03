Abruzzo di nuovo bloccato: è di nuovo emergenza neve. Scuole chiuse

PESCARA. Anche questa volta le previsioni meteo si sono rivelate giuste: nevica da ore in Abruzzo anche sulla costa.

La coltre bianca è caduta imponente anche sulla costa. A Pescara sono almeno dieci i centimetri mentre bufere sono in corso ovunque nella regione bloccando le strade principali. Nelle zone collinare si parla anche di 30 centimetri mentre si supera il mezzo metro nelle zone montane. Temperature gelide abbondantemente sotto lo zero.

Ieri del resto sull’Altipiano delle Cinquemiglia ieri il termometro ha segnato nuovamente temperature da “brivido” con -19,9 gradi sotto lo zero a 1.250 metri di quota.

La Protezione Civile prevede dalle prime ore di oggi, sopra i 500 metri ma localmente anche a quote inferiori, il persistere di nevicate.

Sulle autostrade A24 e A25 vietata la circolazione ai mezzi superiori a 7,5 tonnellate.

Particolari disagi sulla Statale 652 fondo Valle Sangro e nelle zone interne al confine con il Molise.



Siamo in attesa di aggiornamenti continui sulla situazione viabilità e scuole.





SCUOLE CHIUSE

Al momento le scuole rimangono chiuse in seguito ad ordinanza dei sindaci in questi comuni anche se la situazione è difficile ovunque e molti altri se ne aggiungeranno nei prossimi minuti.





Nonostante l’allerta meteo chiara sia il Comune di Chieti che di Pescara nella giornata di domenica, ma ancora fino al momento in cui si scrive (4.45), non hanno disposto la chiusura delle scuole, generando, come al solito, una marea di proteste sui social Network.

Alle 22.12 di domenica Umberto Di Primio ha scritto su Facebook: «A tutti i ragazzi che continuano a chiedermi se domani 16 gennaio le scuole sono aperte comunico che al momento non vi sono le condizioni per sospendere ulteriormente l'attività didattica». Quasi 500 i commenti in risposta, con tanto di fotografie di nevicate in atto, oltre a meme e sfottò vari contro il sindaco.



Stessa situazione a Pescara dove il Comune alle 20.33 scriveva: Al momento, a parte l'allerta meteo, non ci sono altre notizie. Vi terremo informati con post e aggiornamenti in bacheca se ci saranno comunicazioni di ogni genere..

Unanime il coro: «Come sempre sicuramente alle 8.00 di mattina forse avremo notizie in merito..»







LA PRUDENZA CHE GENERA DISSERVIZI

Ancora una volta purtroppo dobbiamo registrare una lunga lista di lamentele di persone che -già svegli dalle 6- non sanno cosa fare a causa del ritardo nell’emettere provvedimenti o semplicemente nel comunicare.

Molti comuni, specie quelli più piccoli, dormono ancora e non si sono curati nè delle allerte meteo, nè di informare i propri cittadini su cosa fare e come.

Molte strade sono innevate e impraticabili.



Per esempio docenti e studenti della zona di Lanciano che devono raggiungere posti di lavoro o scuole all’interno sono in stand by.

Anche il Comune di Gissi tarda nell'emettere ordinanza e la situazione è decisamente critica.

Se le allerte meteo non vengono prese in considerazione nemmeno quando indicano quasi con certezza nevicate abbondanti anche a bassa quota, allora sono inutili ed è meglio abolirle.

Stessa situazione critica anche a Pescara e Chieti. Mentre nell’ultimo Comune, il sindaco Di Primio alle 6 ha annunciato la chiusura delle scuole, alle 6.50 gli sfortunati cittadini pescaresi che dovrebbero uscire di casa e andare a scuola o lavoro non sanno cosa fare e nemmeno conoscono le condizioni oggettive delle strade.

Il disagio è enorme e -almeno nel caso pescarese- aggravato da una perseveranza molto pericolosa a soli 5 giorni dalla pessima figura raccolta dalla quale nulla si è imparato.

ALLE 7.10 IL COMUNE DI PESCARA COMUNICA CHE LE SCUOLE SONO CHIUSE

Chissà se ha fatto peggio Francesco Menna sindaco di Vasto che invece ha chiuso le scuole a partire dalle 11.30...



Al momento questi i provvedimenti di chiusura già firmati per la giornata di lunedì 16 dicembre (o in via di formalizzazione)

Provincia di Teramo:

Teramo, Campli, Ancarano, Penna Sant’Andrea, Valle Castellana, Cermignano, Notaresco, Castilenti, Castellalto, Mosciano Sant’Angelo, Basciano, Atri, Sant’Omero, Montorio al Vomano, Civitella Del Tronto, Torricella Sicura, Isola del Gran Sasso, Torano Nuovo, Nereto, Controguerra, Sant’Egidio alla Vibrata, Castelli.

Chiusa anche l'Università.

In Provincia di Pescara:

Pescara, Montesilvano, Montebello di Bertona, Città Sant’Angelo, Villa Celiera, Farindola, Penne, Spoltore, Civitella Casanova, Popoli, Moscufo, Scafa, Torre de' Passeri



In Provincia di Chieti:

Chieti (anche il 17 gennaio), Lanciano, Francavilla al mare, Orsogna, Palmoli, Carunchio, Torrebruna, San Buono, Liscia, Casalanguida, Furci, Castel Frentano, Montazzoli, Tollo, Guardiagrele, Torrevecchia Teatina, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Treglio, Fossacesia, Torino di Sangro.



In provincia de L'Aquila:

Pizzoli, Pratola Peligna, Prezza, Sulmona, Pescosansonesco



(Elenco in continuo aggiornamento)









BLACK OUT IN MOLTE ZONE

Molte le segnalazione di black out all’alba. Anche ieri sera migliaia di persone erano senza energia elettrica in molte zone del Teramano.

Questa mattina situazione difficile per disservizi a Scafa dove l'interruzione dell'elettricità è stata segnalata nelle contrade Tornaturo e Colli. In provincia di Pescara molti comuni sono senza luce.

Ad Ari, causa neve, un cavo dell'Enel attraversa la strada provinciale in contrada Santa Maria ad una altezza che può costituire pericolo per i veicoli. In attesa dell'intervento degli operatori prestare massima attenzione nella circolazione.

Problemi all’erogazione dell’elettricità segnalati anche a Vacri, così come ad Ancarano dove un guasto provocato dalla caduta di una pianta ha lasciato al buio il Centro Storico. A causa dell’emergenza neve il guasto potrebbe perdurare per diverse ore.







ORE 9.30 CASELLI PRESIDIATI

Caselli presidiati nella carreggiata sud del tratto marchigiano dell'A14 da Civitanova Marche (Macerata) a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per per regolamentare il traffico dei mezzi pesanti. I camion vengono fatti entrare in autostrada in modo 'cadenzato' per non ingolfare il tratto abruzzese, dove sta nevicando intensamente. Dalla scorsa notte la neve sta cedendo fittamente anche sulle zone collinari delle Marche, a Fabriano e nell'entroterra delle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Disagi in particolare in quest'ultima zona dove è bloccato l'accesso dei mezzi pesanti alla Salaria







ORE 9.35. LINEE URBANE CHIETI TUTTE FERME

Date le ingenti nevicate in nottata e i problemi che hanno arrecato alle strade, al momento, tutte le Linee Urbane della città di Chieti sono ferme. Lo ha comunicato il gruppo La Panoramica







ORE 9.50. VIABILITA’ SU A24 E A25

Dalle ore 02:00 di stanotte, tra Valle del Salto e Colledara, gli uomini di Strada dei Parchi lavorano per garantire la viabilità agli automobilisti. Le precipitazioni sono abbondanti e creano non pochi disagi, ma la viabilità è garantita. Ad ora, in A25 le stazioni di Manoppello e Torre dè Passeri sono momentaneamente chiuse al transito a causa di forti nevicate.

In A24 le stazioni sono tutte aperte. Si consiglia di mettersi in viaggio solo in caso di estrema necessità e di tenersi continuamente informati sulle condizioni meteorologiche.









ORE 9.55. MEZZO METRO DI NEVE NEL PESCARESE

Nelle zone interne la neve ha raggiunto il mezzo metro, il centro storico di Spoltore è isolato per la caduta di alcuni alberi sulla strada che esce dal borgo. Si registrano anche interruzioni della luce, con le squadre dell'Enel al lavoro. Continua intanto a nevicare copiosamente, cosa che mette in difficoltà anche le squadra di soccorso e gli spalaneve.







ORE 10.10. TERAMANO, SITUAZIONE CRITICA



Situazione critica in molte aree, le strade provinciali sono tutte percorribili con catene e gomme termiche ma da ieri sera nevica incessantemente e molti autoarticolati, fatti uscire dall'autostrada e non dotati dei dovuti equipaggiamenti hanno creato numerosi problemi alla viabilità. Decine gli interventi di soccorso; a Villa Piomba, a Castilenti, un Tir che trasporta tacchini è "affondato" in tratto di strada fangoso, incagliati anche i Vigili del Fuoco arrivati in soccorso: sul posto i mezzi della Provincia che stanno cercando di liberare i mezzi e rimetterli in carreggiata.

Situazioni simili, anche se meno gravi, si sono registrati in tutta la fascia pedemontana - dalla Vibrata ad Atri passando per Bellante - dove al momento ci sono i maggiori problemi: particolarmente critica la situazione ad Atri e sulla 553.

Da ieri sera sono al lavoro senza sosta 120 mezzi ma, come sottolinea il presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino: "abbiamo bisogno della collaborazione di tutti perchè oltre alla neve e al ghiaccio abbiamo il problema degli alberi a terra e sono tutti interventi che richiedono tempo. I mezzi pesanti dovrebbero fermarsi nei centri di raccolta o essere scortati da mezzi spazzaneve e comunque nessuno può pensare di viaggiare senza l'equipaggiamento da neve".







ORE 10.20. PESCARA, NEVE AI COLLI, ALLAGAMENTI IN PIANURA

Contro la neve nelle zone collinari di Pescara sono in azione i mezzi comunali che hanno liberato le arterie principali, ora tutte percorribili.

Rimane difficile la circolazione sulle strade secondarie mentre continua a nevicare e la coltre di neve è di nuovo presente anche in molte zone dove lo spalaneve era già passato.

In pianura, si combatte invece con l'acqua. A causa della pioggia, che cade incessantemente da stamane, è stato necessario chiudere Viale Marconi e il sottopasso di via Raiale, segnalato dal semaforo rosso e transenne.

Problemi soprattutto nella zona di Pescara Porta Nuova, San Donato in particolare, dove si registrano allagamenti e difficoltà legate al cattivo funzionamento della rete fognaria, che non riesce a smaltire l'acqua. Su tutta la città stanno operando i mezzi della Protezione Civile Comunale, della Polizia Municipale, di Attiva.







ORE 10.40. TUA SPA, BOLLETTINI OGNI DUE ORE. SITUAZIONE CRITICA

Tua SPA comunica che, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato istituito un Centro Operativo Divisione Gomma ad hoc coordinato dal direttore divisione gomma Antonio Montanaro che emetterà ogni due ore bollettini sui servizi automobilistici.

La situazione attuale è generalmente critica a causa dell'impraticabilità di moltissime strade e anche delle autostrade della regione Abruzzo.





SERVIZIO FERROVIARIO

Anche a Lanciano, sede della Divisione Ferroviaria, è stato istituito un Centro Operativo Divisione Ferroviaria ad hoc coordinato dal Direttore di Esercizio Luigi Di Diego.

Al momento, comunque, non si registrano criticità per i servizi ferroviari.







ORE 11.20. STRADE CHIUSE A PESCARA

A causa della pioggia, che cade incessantemente da stamane, è stato necessario chiudere viale Marconi, il sottopasso di via Raiale (segnalato dal semaforo rosso e transenne), via dei Pretuzi, via Tibullo e via Spaventa, segnalato dal semaforo rosso e transenne. Problemi soprattutto nella zona di Pescara Porta Nuova, San Donato in particolare, dove si registrano allagamenti e difficoltà legati al cattivo funzionamento della rete fognaria, che non riesce a smaltire l'acqua. Su tutta la città stanno operando i mezzi della Protezione civile comunale, della Polizia Municipale, dei vigili del Fuoco e di Attiva.







ORE 11.45. AREA VESTINA 40 CENTIMETRI DI NEVE

Continua a nevicare nell'entroterra vestino. In alcune zone di Penne la coltre di neve ha superato i 40 centimetri. Sono state diverse le chiamate al Centro Operativo Comunale (COC) di Penne, che sta coordinato le operazioni di emergenza. Mentre i mezzi spalaneve sono all'opera dalle 4 di questa notte. Gli operatori della protezione civile hanno liberato dalla neve un dializzato rimasto bloccato in località Villadegna, grazie a un trattore messo a disposizione dall'ufficio tecnico comunale, e poi trasferito a bordo di una jeep in ospedale per le cure. Una squadra, invece, si è incaricata di trasportare da Pescara i farmaci oncologici e rifornito a domicilio i pazienti pennesi. Nonostante la copiosa nevicata, la protezione civile ha rifornito, con carburante, i gruppi elettrogeni di abitazioni situate in località Mallo, che dalla scorsa notte sono senza corrente elettrica.





ORE 11.52. VOLI IN RITARDO

A causa del maltempo, si registrano ritardi nei voli in programma all'aeroporto d'Abruzzo. Lo scalo pescarese e' comunque aperto e sono in corso le regolari attivita' operative. Sono in ritardo i voli in partenza per Bergamo e Milano - Linate. In particolare, il volo Ryanair per Bergamo delle 7 e' decollato alle 8.30, mentre il volo Alitalia per Linate delle 7.30 e' stato programmato per le 11.30. In ritardo anche il volo proveniente da Bergamo alle 9.55. L'arrivo e' previsto per le 12.









ORE 12. ODISSEA TRASPORTO PUBBLICO

La società di trasporto pubblico Tua informa che molte linee sono in ritardo e molte altre sono cancellate.

Sulla Pescara-L'Aquila e Campotosto-L'Aquila ci sono forti ritardi mentre non è stata effettuata la corsa Castel del Monte-Sulmona.

A Teramo servizi fermi a Isola, Bisenti, Atri. Ritardi nella Val Vibrata.

Ad Avezzano servizi in ritardo. Problematiche legate alla viabilità per Sulmona e Pescara. Ritardi per L'Aquila dovuti alla chiusura del casello autostradale.

A Sulmona corse non effettuate per Pacentro, Campo di Giove. Ritardi per Bugnara, Introdacqua e Pratola.

A Giulianova servizi sospesi per Morro d'Oro

Chieti completamente isolata e bloccata: tutti i collegamenti sospesi.

Lanciano: servizi sospesi per neve ad eccezione di quelli sostitutivi per San Vito. Situazione particolarmente critica nella zona frentana. Collegamenti molto problematici tra la costa e il capoluogo frentano. In questo momento un bus TUA bloccato a Treglio zona incrocio (senza alcun passeggero a bordo) in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco.

A Pescara servizi sospesi da Spoltore, Moscufo Città S.Angelo e Pianella. Non effettuata la prima corsa per Roma (3.50) e da Roma alle 7 per chiusura autostrada. Servizi ridotti per Chieti Scalo, Ortona, Cepagatti.

Collegamenti sospesi da Caramanico, Pietranico, Farindola, Arsita e Villa Celiera

Sulla linea urbana linea 4 limitata a Colle Marino. Chiusa Via Marconi, servizi deviati su via D'Annunzio.







ORE12.10 SAN GIOVANNI TEATINO: TRAFFICO BLOCCATO

Alcuni mezzi spazzaneve sono stati forzatamente dirottati in autostrada. Via Nenni è bloccata dai camion, in attesa della riapertura dell’autostrada e le difficoltà sull’asse attrezzato. Tecnici Enel stanno ripristinando l’erogazione di energia elettrica in molte vie della zona alta della città. Piante e rami appesantiti dalla neve sono infatti crollati sui cavi dell’alta provocandone l’interruzione ormai da diverse ore







ORE 12.30. IN 42MILA SENZA ENERGIA ELETTRICA

Al momento sono circa 42.000 le utenze disalimentate, così distribuite: nel teatino circa 26.000, nel teramano circa 8.300, nel pescarese circa 7.600.

E-distribuzione (Enel) ha rafforzato il presidio del territorio, in campo anche con mezzi speciali e gruppi elettrogeni. Dal Centro operativo e-distribuzione dell’Aquila, che monitora la rete di media tensione 24 ore su 24, vengono gestite le segnalazioni e coordinati gli interventi di rialimentazione a distanza.

I lavori di riparazione sono ostacolati da problemi di viabilità dovuti al persistere delle precipitazioni nevose sulle strade principali e secondarie.

L’evolversi della situazione è strettamente legata alle condizioni meteo. Gli interventi di E-distribuzione sul territorio proseguiranno fino al pieno ripristino del servizio elettrico, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono.

ORE. 12.49. RIPA TEATINA AL SECCO E AL BUIO

Niente energia elettrica, niente pompe in funzione che mandano acqua nell’acquedotto. Niente strade transitabili per inviare tecnici a riparare i guasti.

l’Aca prevede tempi lunghi e intera zona a secco tra poche ore.

ORE 13.30. MONTESILVANO PROBLEMI AI COLLI STRADE CHIUSE SULLA RIVIERA

Strade intasate da accumuli di neve, soprattutto nelle zone collinari dove sono state riscontrate alcune criticità. Gli interventi continueranno anche nelle prossime ore. Chiuse al traffico le strade intersecanti il lungomare a causa degli allagamenti generati dalle abbondanti precipitazioni. Si sono riscontrati problemi nell’erogazione dell'energia elettrica in zona Santa Filomena, dove sono in corso interventi di ripristino a cura dell’Enel.







