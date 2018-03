Giunta regione Abruzzo? Apprezzamenti e sfiducia: lo dice un sondaggio

ABRUZZO. L’Esecutivo Regionale? Amato e apprezzato dalla maggior parte degli abruzzesi che sprizza fiducia per tutti gli assessori. Ma anche no.

Compresi pure chi assessore non è più; per esempio Mario Mazzocca, degradato dopo una delle tante crisi di maggioranza a sottosegretario, e che risulta essere il committente del sondaggio.

Il capogruppo di Sinistra Italiana non spiega per ora se a pagare sia stata la Regione, la giunta, il suo gruppo consiliare alla regione, il suo partito o la persona “Mario Mazzocca”.

Sta di fatto che si è sentita la necessità di chiedere agli abruzzesi se conoscevano, riconoscevano e apprezzavano gli uomini e la donna della giunta.

Le domande sono state formulate telefonicamente per un totale di 1000 chiamate completate, per un totale di 4676 persone contattate il che vuol dire che 3676 persone si sono persino rifiutate di ascoltare le domande (che pure pare un dato non del tutto trascurabile).

Le domande sono state fatte tra il 9 al 23 agosto 2016 dalla Winpoll Srls che concede un margine di errore pari al 2,4%, praticamente nullo.

L'indagine, svolta tra gli elettori abruzzesi, ha confermato da un parte una certa disaffezione dei cittadini verso la politica, dall'altra è stato espresso con altrettanta chiarezza il giudizio sulla conoscenza e fiducia nei confronti dei componenti dell'Esecutivo.

Tra i più conosciuti il presidente D'Alfonso che tocca il 92%, Lolli il 66%, Paolucci 63% e Mazzocca 61%.

I componenti che suscitano maggiore fiducia sono D'Alfonso (34%), Lolli (33%); Mazzocca e Paolucci (29%); Pepe e Sclocco (28%).

Seguono Di Matteo (23%) e Gerosolimo (20%).

Curioso notare comunque che dai dati emerga come una percentuale sempre molto vicina al gradimento è quella della piena sfiducia se per esempio il 34% degli abruzzesi intervistati nutre una piena fiducia in D’Alfonso, il 32% invece non ne ha per nulla, il 25% ne ha poca e il 9% non sa chi sia.

«D'altro canto», commenta Mazzocca, «il giudizio si riflette anche sull'aspetto prettamente politico. Approfittando della caduta verticale di Rifondazione Comunista ma anche della flessione del Partito Democratico, Sel - Sinistra Italiana sale dal 2,39% al 5,89% triplicando quasi i suoi voti.

Ritengo che alla fine ciò che paga è il lavoro, duro, continuo e teso sempre ad approfondire le problematiche per cercare di trasformarle in opportunità. Oggi in Val di Sangro, presso l'Oasi di Serranella, svolgerò la mia 181^ assemblea pubblica sul territorio. È un dovere di chi, come noi, ha avuto la fortuna di rappresentare temporaneamente una comunità importante e bellissima come quella abruzzese».







LA SOCIETA’ DEL GIOVANE COMPAGNO

Secondo Maurizio Acerbo il sondaggio sarebbe stato commissionato dalla giunta e pagato con soldi pubblici.

«Trovo francamente incredibile che i cittadini abruzzesi debbano pagare i sondaggi commissionati dalla giunta regionale. Se l'iniziativa poi è stata davvero promossa dal sottosegretario di Sel-Si credo che le pernacchie vadano moltiplicate al quadrato. Se D'Alfonso, Mazzocca e compagnia varia vogliono sondare il loro indice di gradimento paghino di tasca loro visto che prendono stipendi tra i più alti in Italia e avevano promesso che se li sarebbero più che dimezzati. Nessuna persona perbene penso possa accettare che mentre si taglia persino il servizio trasporto agli alunni disabili e non si trovano i fondi per un dormitorio per i senza tetto a Pescara ci si possa permettere questo spreco di denaro pubblico per soddisfare le pulsioni narcisistiche della casta regionale».

In attesa di conoscere quanto sia costato il sondaggio e chi lo abbia pagato scopriamo che la Winpoll è una società srl semplificata fondata nel 2013 e cura sondaggi per diversi enti pubblici ma anche imprese editoriali soprattutto dell’area di centrosinistra.

La società fa capo a Federico Benini da sempre in politica a livello locale, 27 anni, e già a 14 anni nella Fgci per poi entrare tre anni dopo nella Sinistra giovanile e diventare il primo segretario cittadino di Verona dei giovani del Pd nel 2007.

Candidato alle circoscrizioni e segretario di circolo ha compiuto tutta la gavetta della militanza cominciando dai gradini più bassi per poi fondare nel 2014 la società di sondaggi.

GIUNTA ABRUZZO Risultati Sondaggio Winpoll 11 Nov 2016 by PrimaDaNoi.it on Scribd