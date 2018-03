Allusioni e marketing, Pezzopane e fidanzato protagonisti di un video musicale

L’AQUILA. «Prendimi così signora, andiamo a fondo nelle lenzuola», «sento colline con le mani» così canta Christian Palladino, cantautore sannita, protagonista di "Mia Signora" , nuovo singolo dell'etichetta indipendente napoletana Suono Libero Music, che inneggia all'amore senza barriere.

Co-protagonisti in video della canzone sono la senatrice aquilana Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, compagno di quest'ultima, attore e modello, tra le coppie mediatiche piu' in voga dei salotti televisivi italiani.

Il brano e' scritto dal produttore Nando Misuraca e racconta delle peripezie d'amore di una coppia, costretta alla furtivita' dai pregiudizi e le malelingue della societa' cosiddetta civile.

E' proprio la senatrice Pezzopane a farsi portavoce di questa esigenza di liberta' dei sentimenti: «Abbiamo da subito sposato il progetto legato a questa canzone, perche' la sentivamo nostra e perche' prodotta da giovani e determinati professionisti del sud. Il brano - prosegue l'esponente del Pd messasi in luce come una delle anime del risorgimento abruzzese del post-terremoto - affronta il tema dell'amore contrastato e carico di pregiudizi. Ognuno ha il diritto d'amare e le strade dell'amore sono tante. E poi- conclude la senatrice - e' proprio una bella canzone d'amore che sottolinea quanto sia importante che esista la possibilita' di amare in piena liberta'».

Il video, con regia di Marco Pesacane, e' stato girato qualche settimana prima dell'alluvione che ha messo in ginocchio il Sannio accanendosi soprattutto con il paese di Casalduni che, ironia della sorte, era stato set della produzione musicale.

"Mia Signora", distribuito in digitale dalla francese Believe Digital, fara' parte del primo disco ufficiale di Palladino, che sara' in vendita a partire dal mese di dicembre e che anticipera' il concerto al "Teatro Massimo" di Benevento il 13 febbraio prossimo.