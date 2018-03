Consiglio Comunale Montesilvano, entrano Angelita Palumbo e Mauro Francesco Orsini

MONTESILVANO. Angelita Palumbo e Mauro Orsini siedono ufficialmente tra i banchi del Consiglio Comunale di Montesilvano. La surroga è avvenuta ieri mattina, durante la seduta odierna. Angelita Palumbo entra in quota Forza Italia sostituendo così la capogruppo Deborah Comardi, neo assessore che si occuperà delle deleghe alle Politiche per la disabilità, Bilancio, Politiche Giovanili e Benessere Animale. Orsini subentra invece ad Ernesto De Vincentiis nominato assessore con le deleghe al Verde Pubblico, Turismo, Politiche Energetiche, Patrimonio e Valorizzazione dei Beni Comunali. Il consigliere Orsini eletto in quota Montesilvano Futura è ora in procinto di passare al gruppo Montesilvano Protagonista affiancando così il consigliere Adriano Tocco.

E intanto il sindaco ha ridistribuito anche le altre deleghe tra i membri della sua Giunta. Il vicesindaco Ottavio De Martinis continuerà ad occuparsi delle sue deleghe (Sport, Politiche Sociali e della Casa, Manifestazioni, Eventi, Cultura, Protezione Civile) a cui si aggiunge quella al Personale. Cede invece la delega alla Polizia Locale che passa a Valter Cozzi.

Paolo Cilli che continua ad occuparsi di Igiene Urbana, Servizi Cimiteriali, Manutenzione e Servizi, acquisisce Commercio e Attività Produttive, mentre cede il Turismo. Invariate le deleghe dell’assessore Parlione che cede soltanto le Politiche Giovanili alla neo nominata Comardi.