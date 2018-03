Jovanotti torna a Pescara: «trasformo lo stadio in uno spazio intimo»

PESCARA. Mercoledì è il giorno magico per tutti i fans abruzzesi di Jovanotti.

Il cantante torna infatti ad esibirsi allo Stadio Adriatico di Pescara.

«Lo show è la mia idea di “rock’n’roll show” oggi», racconta l’artista. «Rispetto al 2013 lo spettacolo è molto più tirato, è un “action poetico” che punta dritto alla leggerezza, ha molto a che fare con la mia infanzia (“ho salutato la gioventù...per ritornare bambino”) e con il senso di stupore e di coinvolgimento che si prova prima di confrontarsi con il mondo reale, quello delle furbizie e del retropensiero».

La Band è quella che ha accompagnato Lorenzo negli ultimi 3 tour ed è composta da

Saturnino (Basso), Riccardo Onori Chitarre e Danny Bronzini alle chitarre (giovanissimo talento che è stato recentemente scoperto da Riccardo Onori in un bar di Pisa), Franco Santarnecchi (piano), Christian “Noochie” Rigano (tastiere), Gareth Brown (batteria), Leonardo Di Angilla (percussioni), Federico Pierantoni Susaphone (trombone), Glauco Benedetti, Mattia Dalla Pozza (sax) e alla tromba il miglior allievo di Marco Tamburini, Antonello Dal Sordo.

Il sound è curato da un team di eccezionali professionisti composto da Pino Pischetola insieme a Leo Fresco e Daniele Tramontani. Per la prima volta in un concerto live ci sarà uno speciale filtro per la postproduzione in diretta di alcuni straordinari momenti da DJ curati da Lorenzo stesso e dal Maestro Pinaxa.

Le luci sono curate dal canadese Andrew J Pen che ha iniziato con Safari la sua collaborazione con Jovanotti e che incorniciano il palco colorato con la sua incredibile estensione che consente una visuale perfetta in ogni ordine di posto. Lo schermo di 800 mq è a forma di fulmine e ha una definizione altissima, con una nuova tecnologia 4K. Tutto il lavoro di ideazione e progettazione è cominciato più di un anno fa quando l’artista ha iniziato le prime riunioni con Giancarlo Sforza e la sua Utopia e con Giorgio Ioan e la sua Lemon and Pepper con cui collabora dal 1992.

«Ho scelto il fulmine perché è contemporaneamente il passaggio tra il cielo e la terra, energia, elettricità, rapidità, meraviglia, velocità, luce nella notte ma è anche una crepa che dichiara la nostra fragilità che, dinamica e pericolosa, dichiara uno stato di assoluta precarietà delle cose. Avevo in mente i grandi palchi dei concerti che mi hanno fatto impazzire, i giganteschi spazi degli U2, o gli spettacoli come quelli di Springsteen, e quella cosa che riesce a trasformare uno stadio in uno spazio intimo dove è possibile il contatto».

Già solo l'inizio del concerto varrebbe un intero show. L'investimento di energia nella parte visual del tour è importante come sempre negli ultimi show di Lorenzo e questa volta lo è ancora di più. Un lunghissimo lavoro di progettazione con una squadra (diretta da Sergio Pappalettera e Carlo Zoratti) di videomaker, programmatori registi, animatori, creativi e tutti i collaboratori dello Studio Pro-Design, Full Scream, Ced Pakusevskij, Sugo e il live visual di Stefano Polli, Filippo Rossi e Riccardo Cavazza.

Il film iniziale è scritto da Lorenzo in collaborazione con i due registi Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per Younuts Production (che insieme a Salmo lo avevano diretto nel video di Sabato), con Carlo Zoratti e con l’amichevole collaborazione di Francesco Piccolo.

GLI AMICI DI SEMPRE

Claudio Cecchetto apre lo show nel ruolo del DJ che parla alla radio nell’anno 2184. Ma c’è anche l'amico Fiorello in versione “super Fiorello”. E ancora Carlo Conti in una surreale versione del suo popolarissimo quiz e Filippo Timi che ha dato la voce ad un magico Siri/ Leonardo Da Vinci. Roberto Minervini ha concesso le straordinarie immagini del suo film per accompagnare L’Alba e a Fox National Geographic.

Cartoon Network (canale 607 di Sky e 353 di Mediaset Premium) - partner creativo del tour –ha realizzato un video ad hoc dove Lorenzo, grande fan della serie cult del canale Adventure Time, è proiettato nel fantastico mondo di Ooo con i due mitici protagonisti: Finn e Jake.

Davide Toffolo, grande fumettista e cantante dei “Tre allegri ragazzi morti”, in un momento particolarmente suggestivo, illustra “il dialogo tra la bionda e il gorilla”.

«Un immenso grazie – da parte di Lorenzo - alla Divina Ornella Muti che ha regalato allo show la sua meravigliosa e preziosa partecipazione, regina del film di inizio concerto».

«All’inizio della scrittura dello spettacolo, - racconta Jovanotti - mentre registravo i demo di Lorenzo 2015CC, è nato il desiderio di voler realizzare un grande show per bambini di ogni età, dai 4 a 99 anni. Nel tempo le intenzioni si sono un po’ modificate ma è rimasta la spinta di base, quella di voler divertire ed emozionare evocando l’essere umano che è in noi, che si stupisce, si anima, si emoziona, si diverte, si eccita, si arrabbia, si rigenera, ama. Questo spettacolo è il frutto di un grande lavoro e figlio di un grande sogno che si realizza grazie alla mia squadra e all’affetto del pubblico».

IL PALCO E LA PRIMA FILA PIU’ LUNGA DEL MONDO

«La prima riunione per immaginare il palco di quest’anno l’abbiamo fatta a giugno del 2014, siamo passati attraverso innumerevoli bozzetti per arrivare al definitivo. Volevo uno spazio scenico che mi permettesse di fare uno show grande ma non “pesante”, volevo dare immediatamente l’idea di movimento, di velocità, di energia, di modernità e che potesse portami in diversi punti dello stadio in modo da non avere mai un “centro” e nemmeno un frontepalco. Abbiamo in pratica la “prima fila” più lunga del mondo, tutto il prato è in prima fila, il palco è stato disegnato da Giancarlo Sforza che lavora con me dal 1992 e progettato da Franco Comanducci e La Diligenza che invece è una new entry nella squadra».

GLI ABITI DI SCENA

I costumi di scena di Jovanotti e della band sono tutti originali, disegnati apposta per lo show, e sono stati ideati dal cantante insieme a Nicolò Cerioni: due abiti sono sviluppati, progettati e realizzati dalla prestigiosa firma di Ennio Capasa, direttore creativo di Costume National (che rinnova la sua collaborazione e la sua amicizia di tanti anni e tanti spettacoli) e due, per la prima volta, esclusivamente disegnati da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli, direttori creativi di Maison Valentino che collaborano per la prima volta con l’artista.

Gli abiti dei musicisti raccontano un mondo di storie frullate e sparate nello spazio. L'astronauta, l'indiano, la rockstar, il western_samurai, l'apprendista supereroe, lo stregone ritmico, i soldati della "forza", Mr.T jamaicano.

LA SCALETTA

1) Penso positivo

2) Tutto acceso

3) Attaccami la spina

4) L’Alba lyric video

5) Una scintilla

6) Sabato video – backstage – la nascita di sabato

7) Il più grande spettacolo dopo il big bang

8) Bella

9) Stella cometa

10) Ora

11) Fango

12) Il mondo è tuo

13) Non mi annoio/ Falla girare La scienza bellezza Tanto

14) L’ombelico del mondo

15) Musica la nascita di musica

16) L’estate addosso video - la nascita de l’estate addosso

17) Estate

18) Le tasche piene di sassi

19) L’Astronauta

20) Serenata rap

21) Come musica

22) Tutto l’amore che ho

23) La notte dei desideri

24) Tensione evolutiva

25) Mezzogiorno

26) Ragazzo fortunato

27) A te

28) Gli immortali video

29) Ti porto via con me

IL TRAFFICO

Dalle ore 18 di domani alle ore 3,00 del 23 è istituito il divieto di transito su:

- Via Pepe, da Viale Marconi a Via D'Avalos

- Via Elettra, da Viale Marconi a Via Riccitelli

- Via D'Avalos, da Via Pepe a Via della Pineta

- Via Riccitelli, ambo i lati da Via della Pineta a Via Elettra