Day hospital oncologico in Pediatria a Chieti, riconsegnata l'opera

CHIETI. l primo reparto abruzzese realizzato interamente da una Onlus in un ospedale pubblico. Segna l’inizio di una nuova stagione nella collaborazione con il privato l’Onco-Ematologia Pediatrica dell’ospedale di Chieti, portata a termine dall’associazione “Morgan Di Gianvittorio” che ha riconsegnato l’opera alla Asl questa mattina nel corso di una conferenza stampa.

Investimento da 320 mila euro, sei mesi di lavori, su una superficie di 400 metri quadrati, due sale per le terapie infusionali e oncologiche, ambulatori, ludoteca, pareti dai colori pastello e decorate con immagini e disegni adatte ai più piccoli: tutto è a misura di bambino in un luogo che nasce dalla precisa volontà di offrire cure adeguate ai malati oncologici in regime di day hospital, soprattutto nella fase diagnostica, sviluppando una efficace sinergia anche con l’Ematologia di Pescara.

All’incontro di questa mattina hanno preso parte il Direttore Generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Francesco Zavattaro, il presidente della Onlus, Giacinto Di Gianvittorio, e il tecnico Dino Orgoretti, il quale ha seguito e diretto i lavori.

«I dati di mobilità fotografano una fuga ancora importante per la cura dei tumori non solidi nei bambini - ha sottolineato Zavattaro - e con questo nuovo reparto desideriamo offrire la possibilità di un’assistenza a tutto tondo a questi pazienti e alle loro famiglie, attraverso personale specializzato e qualificato e un ambiente pensato per rendere la permanenza in ospedale meno disagevole e ostile. La Clinica Pediatrica dell’ospedale di Chieti ha sempre trattato questi bambini, solo che mancavano spazi adeguati per concretizzare quell’idea di accoglienza e presa in carico secondo le caratteristiche di umanizzazione da cui non si può prescindere se si mira a servizi di qualità».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Onlus che ha progettato e finanziato l’opera, impegnata dal 1996 a sostenere la ricerca e la cura dei tumori e delle leucemie: «Abbiamo raggiunto quest’ambizioso obiettivo grazie al prezioso impegno dei volontari e di quanti ci hanno sostenuto nella nostra raccolta fondi - ha detto con un velo di commozione Di Gianvittorio -, ma un ringraziamento va anche al Direttore generale di questa Asl, che ha creduto in noi offrendo la massima collaborazione». Un’importante realizzazione, dunque, che sarà operativa entro fine settembre, una volta completata la dotazione di letti e di apparecchiature e quella dell’organico, con l’arrivo di un altro medico specializzato in oncologia pediatrica destinato esclusivamente all’attività del day hospital.

Ma la partnership avviata con la Onlus “Di Gianvittorio” ha gettato un seme destinato a generare nuovi e importanti frutti, perché altre offerte di sostegno economico sono pervenute alla Asl per l’ampliamento degli ambulatori pediatrici, che andranno ubicati nel corridoio attiguo ai locali della ex direzione generale, al VII livello del “SS. Annunziata”, appena ristrutturati per accogliere il day hospital oncologico.

Un futuro di crescita, dunque, per la Clinica Pediatrica diretta da Francesco Chiarelli, che guarda con particolare attenzione alle patologie oncologiche, di cui ogni anno si ammalano in Abruzzo circa 50-60 bambini e adolescenti fino a 18 anni. Oggi in regione si contano circa un migliaio di pazienti, e, secondo i dati dell’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, il 65,6% va a farsi curare fuori regione.