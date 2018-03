Celano, chiusa definitivamente discarica di località San Marcello

CELANO. Chiusa definitivamente la discarica per rifiuti non pericolosi, in località San Marcello a Celano.

Venerdì mattina sul posto, per un sopralluogo, sono arrivati l’amministratore delegato dell’Aciam Alberto Torelli e il direttore Paolo Recchia, accompagnati dal responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Celano Federico D’Aulerio e Nazzareno Caferra, responsabile del settore manutenzione del Comune.

«Sono stati completati i lavori di chiusura definitiva con la captazione del biogas e la sua combustione in torcia», spiegano gli ingegneri Torelli e Recchia, «l’intervento è stato realizzato seguendo le autorizzazioni rilasciate alla discarica e in attuazione della direttiva europea Discariche, recepita in Italia con il decreto legislativo 36 del 2003».

«I costi sono stati compartecipati da Aciam e dal Comune di Celano» vanno avanti, «adesso è previsto il collaudo della Regione e l’inizio della gestione post-operativa».

La discarica è stata autorizzata al Comune di Celano con un’ordinanza regionale a gennaio del 2001. La Regione a marzo del 2007 ha autorizzato l’Aciam per la variante volumetrica (completamento), approvandone contestualmente il piano di copertura definitiva. Il conferimento dei rifiuti in discarica sono iniziati a febbraio del 2002 e terminati ad agosto del 2008. Nel febbraio 2007 l’Aciam e il Comune di Celano hanno sottoscritto un atto in cui si legge la disciplina della gestione della variante volumetrica della discarica e gli aspetti tecnico- economici connessi alla sua chiusura definitiva. A luglio del 2013 Aciam ha comunicato al Servizio gestione rifiuti della Regione e al Comune di Celano l’inizio dei lavori di chiusura definitiva della discarica.

«La realizzazione del pacchetto di copertura finale previsto dal progetto di completamento, compresi l’inerbimento finale e la realizzazione dei pozzi di captazione del biogas si è protratta fino alla prima metà di aprile scorso», aggiunge Recchia, «con l’incarico a una ditta specializzata è stato realizzato il collegamento dei pozzi di captazione del biogas, già realizzati, alla rete di convogliamento, e il raccordo all’esistente torcia di combustione a servizio della vecchia discarica per rifiuti solidi urbani. I lavori di chiusura definitiva sono stati eseguiti da Aciam in conformità alla legge anche per quanto riguarda la copertura, che prevede una sovrastruttura articolata con una serie di strati, partendo dal basso e procedendo verso l’alto: uno di regolarizzazione, uno di drenaggio, uno di argilla compattata e uno di terra ed edafico».

«L’inizio dei lavori di copertura è stato preceduto da azioni propedeutiche, necessarie a un corretto intervento di isolamento della discarica» conclude il direttore dell’Aciam, la partecipata presieduta da Lorenza Panei, «si è poi proceduto alla semina di Medicago Sativa per favorire un veloce inerbimento della superficie, sfruttando così anche l’azione della trattenuta radicale per contrastare l’asporto solido delle acque di ruscellamento sulla superficie della discarica ormai definitivamente chiusa».