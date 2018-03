Samantha Cristoforetti sfreccia sull'Italia: ecco la mappa con le foto

ROMA. La Stazione Spaziale sfreccia sull'Italia in questi giorni e le immagini di uno dei primi passaggi sono già state catturate dagli obiettivi degli astrofili.

Appare come una lungo linea luminosa nel cielo perchè «per poterla riprendere con una normale macchina fotografica è necessario un lungo tempo di posa», spiega l'autore di una delle prime foto, Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai).

I passaggi saranno numerosi per buona parte di dicembre, soprattutto a partire da venerdì 12. Uno dei primi ad essere fotografato risale al 9 dicembre ed «è stato uno primi passaggi luminosi e alto sull'orizzonte: uno dei più spettacolari fino ad oggi», osserva Volpini.

La Stazione Spaziale è visibile a occhio nudo appare nel cielo come un puntino luminoso.

Ogni appassionato del cielo può fotografarla, programmando la macchina in modo da avere un'alta sensibilità e collocandola su un cavalletto in modo da avere un tempo di posa abbastanza lungo, fra 10 e 13 secondi.

«A occhio nudo è come vedere un satellite, molto luminoso perchè i pannelli solari riflettono la luce come uno specchio nello spazio. Quello che si vede è un astro molto luminoso che si muove velocemente nel cielo», osserva l'astrofilo.

Naturalmente bisogna sapere in quale direzione guardare e per questo basta consultare online le tabelle che riportano date e orari dei passaggi città per città, indicando in quale direzione e a che altezza guardare.

Intanto dalla stazione rimbalzano le foto della Terra sui social network scattate da Samantha Cristoforetti ed i suoi colleghi. La Terra appare bellissima sia di giorno che di notte. Ecco i primi scatti.

Qui sotto la mappa che raccoglierà tutti gli scatti fino a maggio 2015 quando è previsto il rientro. Nella stessa mappa è possibile individuare in tempo reale (con un solo minuto di ritardo) il punto esatto in cui si trova la stazione orbitante in questo momento.

++++ LA MAPPA CON LE FOTO E LA POSIZIONE DELLA STAZIONE ORBITANTE ORA

Tweet di @AstroSamantha



+ LA MISSIONE FUTURA

+ TUTTO SU SAMANTA