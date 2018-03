Razzi, Castaldi e Melilla in missione in Corea

ABRUZZO. Folta delegazione abruzzese nei giorni scorsi in Corea. Ha fatto scalpore sui giornali di tutta Italia la presenza del senatore azzurro Antonio Razzi, ormai fine conoscitore del paese e responsabile dell'associazione parlamentare Amicizia Italia-Corea.

Ma con lui in ‘missione’ c’erano anche altri due parlamentari abruzzesi ovvero il deputato Gianni Melilla (Sel) e il senatore Gianluca Castaldi (M5S).

I tre, insieme a Matteo Salvini della Lega ed altri esponenti della politica italiana, sono volati insieme a Pyongyang. Una missione, così l’ha definita Rai News, assolutamente privata e non istituzionale ma che all’ombra del regime di Kim Jong-un è stata vissuta come un vero e proprio evento. Tanto che, come si vede in un video apparso su Youtube, i politici italiani sono stati accolti come dei capi di stato.

Un’agenzia nordcoreana ha riferito che il duo Salvini-Razzi, dopo la solenne foto di rito, ha consegnato a Kim Yong Nam, presidente della Suprema assemblea, una lettera destinata al leader massimo, Kim Jong-un. Totale riserbo però sul contenuto. Razzi, contattato telefonicamente mentre raggiungeva la Cina, seconda tappa del viaggio del duo, è stato insolitamente avaro di parole: «Io e Salvini? Abbiamo fatto grandi cose!! Ma ora non posso dire, racconterò tutto al ritorno...».

Da tempo Razzi sta pensando di organizzare una partita di calcio tra una rappresentativa di senatori italiani e una squadra coreana formata sia da parlamentari della Repubblica Popolare Democratica che da quelli della Corea del Sud. Il tutto per avviare il disgelo tra i due paesi divisi dal 1945 e fissare una vera e propria conferenza di pace.

Razzi raccontò alle Iene una sua precedente visita in Corea: «sono stato varie volte a Pyongyang. Non è vero quello che dicono… la bomba atomica assolutamente io non l’ho vista».

