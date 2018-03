MONDIALE 2014: LE FOTO DELLA FINALE GERMANIA-ARGENTINA 1-0

BRASILE. La Germania è campione del mondo 2014 e solleva per la quarta volta il trofeo nella storia dopo aver superato l'Argentina per 1-0 grazie a un gol nei tempi supplementari di Mario Gotze al Maracanà di Rio de Janeiro.



Una partita bella e veloce, dai ritmi sempre serrati e dal pressing continuo da parte delle due squadre che hanno proposto un bel calcio di gran lunga migliore di tutto quello visto in questo mondiale.

Molte le occasioni mancate, un palo e un gol annullato per fuorigioco hanno animato la partita che ha regalato emozioni e suspance.

La Germania è riuscita a contenere Messi che è apparso sbiadito in campo e spento al momento della premiazione, visibilmente deluso.

Di grande pregio anche il gol di Goetze che ha deciso la partita con uno stop di petto e tiro a volo da distanza ravvicinata e molto angolato.



Germania è campione del mondo per la quarta volta, l’Argentina torna a casa battuta ma consegue un importante secondo posto.

L’esperienza Mondiale in Brasile è pronta per essere consegnata agli annali.