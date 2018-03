La Pezzopane e l’ex spogliarellista: «fra noi amicizia affettuosa»

L'AQUILA. La senatrice e il modello nei selfie, dalle spiagge di Riccione a Palazzo Madama.

Una «bellissima amicizia», così la definiscono i protagonisti, entrambi originari dell'Aquila: Stefania Pezzopane, 54 anni, già vice presidente del Consiglio regionale e presidente della Provincia prima di essere eletta in Senato e recitare, da vice presidente della Giunta delle elezioni, un ruolo da protagonista nella decadenza di Silvio Berlusconi dall'aula, e famosa nel mondo per essere stata presa in braccio da Obama e Simone Coccia Colaiuta, 30, passato da spogliarellista, fisico statuario che lo ha portato a fare il modello, con il sogno di una carriera da attore, per ora comparso nel programma Mediaset "Uomini e donne".

La Pezzopane è separata e ha una figlia, lui è reduce da una burrascosa relazione con Floriana Secondi, la vincitrice "coatta" del Grande Fratello 3.

La fine della loro relazione finì anche sui giornali perché i due si insultarono via Facebook. L’ex spogliarellista puntò il dito contro Floriana accusandola di essere una pessima madre e di vivere con lei in una situazione “schifosa“, facendo anche intendere che lei lo sfruttasse e che si comportasse in maniera poco opportuna durante le sue serate da “single“…

Lei rispose spiegando che l’aveva ospitato in casa sua per 7 mesi e che lui l’avrebbe sfuttata per lavorare in tv, un «giuggiolone alto 2 metri ma che vale quanto una zecca». Insomma una vera kermesse a suon di insulti e post ancora tutti rintracciabili sul web.

Oggi questa nuova pagina: «siamo molto legati», racconta lui riferendo al rapporto con la senatrice, «per il futuro non mi sento di escludere nulla, intanto viviamo questo bellissimo presente».

«La nostra è un'amicizia affettuosa. Ci siamo conosciuti e ci capita spesso di stare insieme», spiega la Pezzopane a conferma di quanto si vede nelle foto pubblicate su Facebook. «Siamo molto diversi, ma proprio per questo il rapporto è così bello», prosegue ancora. Non ci sono timori per la dimensione pubblica della relazione, quale che sia la sua natura. «Viviamo un legame molto importante che non ho paura di rendere pubblico - prosegue la senatrice - Posto spesso mie foto sui social network che riguardano sia il mio lavoro, sia la mia vita privata». Per il futuro, comunque, nulla di scontato: «Le amicizie possono evolversi o fermarsi», conclude lei.

Alcune settimane fa la Pezzopane, sempre su Facebook, aveva annunciato la partenza di Simone per l’America dove vorrebbe coronare il suo sogno americano. La senatrice aveva definito Simone ed un altro ragazzo «due promesse del cinema e dello spettacolo. Stanno per partire per gli Stati Uniti per lavorare nel cinema e nello spettacolo. Sono coraggiosi e pieni di entusiasmo».

«Nel bene e nel male purché se ne parli!», commenta lui adesso che la loro amicizia è finita anche sul Corriere della Sera. «Di ciò che dicono gran parte degli Aquilani a me pubblicamente parlando, non me ne può fregar nulla!! Le loro chiacchere continuano a far grandi coloro che di loro.. Non dicono neanche mezza parola».