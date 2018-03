Comune Pescara, Alessandrini nomina la giunta: c’è anche la figlia di Teodoro

PESCARA. E' la figlia di Gianni Teodoro, Veronica, 20 anni ad agosto, studentessa della Facolta' di Giurisprudenza a Bologna, la sorpresa della giunta comunale del neo sindaco di Pescara, Marco Alessandrini.

La squadra e' stata ufficializzata, questa mattina, al Teatro Michetti di Pescara. Da giorni il sindaco Marco Alessandrini stava cercando un accordo con la lista Teodoro. A metà della settimana scorsa sembrava vicina la rottura in quanto il primo cittadino continuava ad insistere sulla necessità di nominare una donna esterna mentre Gianni Teodoro (non candidato al Comune ma alla Regione, non eletto) continuava a chiedere per sé un assessorato con deleghe pensanti.

Alla fine i due si sono andati incontro. Teodoro ha fatto entrare la figlia, che vive a Bologna e alla sua prima esperienza politica, e Alessandrini ha avuto il volto femminile che aspettava, entrando anche nel guinness dell’assessore più giovane d’Italia per una città al di sopra dei 100 mila abitanti.

«E’ stato ovvio arrivare in fondo a un percorso di coalizione con tutte le voci - ha spiegato Alessandrini - Con la Lista Teodoro non poteva non finire così, perché abbiamo passato con il padre l'inverno dell'opposizione e ora ci dedicheremo al governo».

«L'opposizione - ha proseguito - e' un luogo freddo quindi vogliamo stare insieme anche in un luogo caldo che e' quello del governo cittadino. Inoltre abbiamo svolto un cammino elettorale importante insieme».

«UN PERCORSO NON AGEVOLE»

Parlando poi della squadra, Alessandrini ha sottolineato che ne fanno parte «persone consapevoli e determinate del percorso che dovremo affrontare. Un percorso sicuramente non agevole, ma, come ho ripetuto spesso durante la campagna elettorale, insieme si possono fare grandi cose».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato alcune caratteristiche della giunta: eta' media bassa, presenza femminile giovane e qualificata, rappresentanza del mondo al di fuori della politica.

«Sono contento - ha detto Alessandrini -. Domani svolgeremo la prima giunta, abbiamo una serie di iniziative da mettere in campo e vogliamo da subito iniziare a lavorare con atti e procedure amministrative». Intanto, questa mattina, il sindaco ha avuto una serie di incontri. Tra questi l'incontro con il questore di Pescara «perche' - ha evidenziato - il tema della sicurezza urbana e' centrale per la nostra vita di relazione»

GLI ASSESSORI: CHE ESPERIENZA HANNO

I nomi degli assessori, ha spiegato stamattina il sindaco, sono stati scelti sia in base al risultato elettorale che alle competenze. Le deleghe saranno assegnate tra qualche giorno.

Paola Marchegiani, 63 anni, medico specialista in igiene e medicina preventiva e anatomia patologica. La politica la vede in ruoli di evidenza da diversi anni, come accade per l'impegno nel mondo del sociale e del volontariato e in quello della vita culturale della città, di cui è stata rappresentante come assessore comunale durante l'amministrazione del sindaco Luciano D'Alfonso. Un nome legato anche all'impegno ambientalista anch'esso espresso a livello istituzionale e che la vede in prima linea per il recupero degli spazi verdi cittadini e la conquista di una vivibilità e sostenibilità a tutti i livelli, due ruote comprese che sono il suo tradizionale mezzo di locomozione, da sempre.

Uno degli impegni prioritari nei prossimi cinque anni sarà: la riapertura del Teatro Michetti e il completamento del Museo del Mare, costruire fisicità alla cultura.



Sandra Santavenere, 43 anni, opera nella cooperazione internazionale. Arriva dal mondo del volontariato di cui è espressione da sempre. In politica è scesa in occasione delle ultime elezioni, ma per lei la politica è quella che si svolge fra la gente. Dal '94 si batte perché i diritti degli animali venissero rispettati anche dentro le istituzioni, fra i fondatori della sezione pescarese della Lega del Cane, da 17 anni volontaria al canile, reduce e combattente di battaglie e conquiste affinché i due mondi potessero comunicare. Da sei anni si occupa di cooperazione internazionale in Africa per Ruanda, Congo e Burundi.

Uno degli impegni prioritari nei prossimi cinque anni sarà: mettere al centro le esigenze dei cittadini di Pescara e dare risposte sia a grandi che piccoli problemi sentiti.



Bruna Sammassimo, 57 anni, dirigente Inps di Montesilvano. Un'esperienza maturata all'interno dell'istituto previdenziale con responsabilità di ufficio e di agenzia a livello regionale. Ha seguito progetti di Benchmarking per misurare risultati dell'azione dell'Ente, ha diretto gli uffici pensioni e contabilità presso l'agenzia di Montesilvano. Esperta in materia previdenziale, assistenziale e contributiva. Per la prima volta è in un ruolo di amministrazione “politica”, in cui porterà anche la sua passione per l'arte e la cultura contemporanea.

Uno degli impegni prioritari nei prossimi cinque anni sarà: cercare di andare incontro ai cittadini e risolvere i problemi cercando di alleviarne il peso proponendo scelte giuste e sostenibili.



Veronica Teodoro, 20 anni ad agosto, al primo anno di Giurisprudenza, Facoltà che frequenta presso l'università Alma Mater di Bologna. Impegnata da anni nel mondo del volontariato cattolico e sociale, attivista nell'area giovani della Croce Rossa di Pescara e responsabile delle politiche sociali e giovanili della lista Teodoro. Dopo l'Università guarda alla magistratura come futuro professionale, considera la scuola un mondo con cui infittire relazioni e dialogo.

Uno degli impegni prioritari nei prossimi cinque anni sarà: coinvolgere i giovani di Pescara nella vita politica e amministrativa della città attraverso un dialogo e strumenti nuovi.



Giacomo Cuzzi, 32 anni, capogruppo del Partito Democratico nella Circoscrizione di Porta Nuova, assemblea nazionale del Pd, laureato in Economia e Management commerciale. In politica dal 2008 come consigliere di circoscrizione e impegnato anche nell'ambito nazionale del partito con l'associazione Pescara Cambia Verso con Renzi, di cui è fondatore. Voce della nuova generazione del Pd, riqualificazione delle periferie e impegno sul distretto sanitario di base di Pescara Porta Nuova sono i suoi cavalli di battaglia.

Uno degli impegni prioritari nei prossimi cinque anni sarà: costruzione distretto sanitario di base di Pescara Sud la riqualificazione dell'area ex Cofa.



Enzo Del Vecchio, 59 anni, dipendenti Regione Abruzzo, consigliere comunale di lungo corso, impegnato da sempre in politica in nome di una cittadinanza attiva che trova nella lotta alla burocrazia e alle lungaggini il obiettivo principale. Nelle precedente amministrazione di centrosinistra è stato responsabile della Commissione per l'assegnazione degli alloggi popolari in virtù anche dell'esperienza maturata nel 2000 come presidente dell'Ater di Pescara. La sua esperienza amministrativa è maturata in ruoli sia esecutivi che di collaborazione con enti e soggetti istituzionali.

Uno degli impegni prioritari nei prossimi cinque anni sarà: la bonifica del fiume Pescara e il decollo del Piano Regolatore Portuale, per far ottenere la Bandiera blu al litorale pescarese.



Giovanni Di Iacovo, 38 anni, ricercatore universitario. E' fra i fondatori di Sinistra Ecologia e Libertà di cui ha ricoperto cariche regionali, attualmente è nella segreteria comunale del partito. Scrittore, autore di libri tradotti in varie lingue, motore del Festival delle Letterature dell'Adriatico, espressione delle generazioni creative della città a cui dà voce e competenza per l'organizzazione di eventi su musica, arte, cultura e linguaggi contemporanei.

Uno degli impegni prioritari per la città nei prossimi cinque anni sarà: recuperare gli spazi sfitti o abbandonati presenti in città, affidandoli alle associazioni che ne hanno bisogno.



Giuliano Diodati, 53 anni, medico specializzato in odontostomatologia, consigliere comunale anche nella precedente consiliatura. In politica da cinque anni, particolarmente impegnato su tematiche ienerenti il sociale e la sanità di cui è espressione, sul fronte politico si è battuto per l'apertura dell'hospice presso l'ospedale civile di Pescara e ha lavorato su argomenti sociali e di inclusione, si è occupato anche di problemi inerenti la mobilità cittadina e l'inquinamento relativo.

Uno degli impegni prioritari nei prossimi cinque anni sarà: il completamento e restituzione alla città della Casa di riposo di via Arapietra.



Adelchi Sulpizio, 41 avvocato, in politica dal 2009 come consigliere comunale. Durante la passata consiliatura si è interessato della lotta agli sprechi nella pubblica amministrazione e a quella contro i privilegi della politica. Esperto in materie civilistiche e di appalti, nonché di materie bancarie e a tutela dei consumatori che affronta con la professione avvocatizia.

Uno degli impegni prioritari nei prossimi cinque anni sarà: ridurre i costi inutili a carico dell'amministrazione pubblica.