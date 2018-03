BRASILE 2014. FACCE DA MONDIALI: ECCO CHI C'E' SUGLI SPALTI /2

BRASILE. Con la giornata di ieri tutte le squadre hanno fatto il loro esordio al Mondiale ed è iniziata la tornata delle seconde gare. Nel Gruppo H l’atteso Belgio ha vinto 2-1 contro l’Algeria in rimonta. Sotto nel primo tempo per un rigore procurato e realizzato dal centrocampista del Valencia Feghouli (fallo di Vertonghen), i ‘Diavoli Rossi’ nella ripresa hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di due neoentrati, il centrocampista del Manchester United Marouane Fellaini e il napoletano Dries Mertens. Alle 21 si è giocata invece la seconda gara del Gruppo A tra i padroni di casa del Brasile e il Messico, rivincita della finale dei Giochi Olimpici 2012 vinta dal ‘Tricolor’. Grazie alle parate di Ochoa (estremo difensore attualmente senza squadra, l’ultimo anno in Francia all’Ajaccio), bravissimo in almeno quattro occasioni, i centroamericani hanno strappato lo 0-0 disputando comunque una buona gara. A mezzanotte, infine, è scesa in campo per il Gruppo H la Russia di Fabio Capello, che ha impattato 1-1 contro la Corea del Sud. Al gol di Lee Keunho ha risposto l’attaccante Alexander Kerzhakov.

Oggi sono in programma altre tre partite. Nel Gruppo B, alle 18, l’Australia, sconfitta alla prima, affronta l’Olanda, reduce dallo scoppiettante 5-1 contro la Spagna. Alle 21 proprio i campioni in carica affronteranno invece il Cile, vittorioso alla prima contro i Socceroos per 3-1. A mezzanotte chiudono il turno nel Gruppo A Croazia e Camerun, sconfitte entrambe nella prima gara.