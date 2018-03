BRASILE 2014. FACCE DA MONDIALI: ECCO CHI C'E' SUGLI SPALTI

BRASILE 2014. A mezzanotte scatta il momento degli Azzurri di Cesare Prandelli, che dovranno affrontare l’Inghilterra di Roy Hodgson, ex tecnico di Inter e Udinese.

Il Mondiale è già entrato nel vivo da due giorni. Le tre partite mondiali di ieri hanno riservato non poche emozioni.

Nel pomeriggio, la sfida del Gruppo A tra i campioni olimpici messicani e il Camerun ha visto la vittoria della formazione centroamericana per 1-0, grazie alla rete di Oribe Peralta, già eroe proprio delle Olimpiadi di Londra.

Nel Girone B è arrivata la più grande sorpresa con l’inattesa vittoria per 5-1 dell’Olanda di Louis Van Gaal sulla Spagna bicampione d’Europa e campione del mondo in carica, nella rivincita della finale di Sudafrica 2010. Al gol di Xabi Alonso su rigore, hanno risposto le doppiette olandesi di Van Persie e di Robben e la rete del difensore De Vrij.

Nell’altra partita del raggruppamento, il Cile ha battuto l’Australia 3-1: Cahill ha riaperto la gara per i Socceroos dopo l’uno-due sudamericano firmato da Sanchez e Valdivia. A fissare il risultato sul 3-1 è stato l’esterno Beausejour.