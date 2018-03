Corropoli, ecco la giunta D'Annuntiis nel segno della continuità

CORROPOLI. Il sindaco Umberto D’Annuntiis vara la giunta, ad una settimana dalle elezioni che lo hanno visto trionfare con la sua squadra, firmando i decreti di nomina dei nuovi componenti.

Una Giunta composta seguendo la “continuità” di governo del paese degli ultimi cinque anni, con l'inserimento di alcuni nuovi eletti «ricchi di competenza e professionalità».

La nuova Giunta risulta così composta: Dantino Vallese vice sindaco ed assessore con deleghe al Bilancio,Finanze,Patrimonio e Commercio; Attilio Ricci assessore con deleghe al Sociale , Qualità della Vita e Rapporti con i Cittadini; Letizia Marcucci assessore con deleghe all’Istruzione , Cultura e Pari Opportunità; Alessia Lupi assessore con deleghe all’Ambiente e Turismo.

«Dopo il largo consenso popolare ottenuto – dichiara il sindaco Umberto D’Annuntiis – ripartiamo con rinnovato impegno e con una squadra collaudata e nello stesso tempo rinvigorita dall’ingresso di donne giovani e preparati».

E continua, sottolineando: «Ci attendono appuntamenti importanti e consolidati , come le manifestazioni estive ed entro l’estate porteremo a compimento opere in corso di realizzazione (campo di calcio in sintetico , progetto “pedone Sicuro” , piano per la sicurezza del territorio , Progetto Bike Sharing ecc. )”.

Alle elezioni di 10 giorni fa D’Annuntiis è stato tra i sindaci più votati d’Abruzzo. I cittadini lo hanno riconfermato con il 91% dei voti e 2.669 preferenze. Lo sfidante, Luigia Fabiano Consorti si è fermata all’8,9% e 262 voti. Alla maggioranza sono andati 8 seggi in Consiglio, all’opposizione 4. Al voto hanno partecipato il 72,2% degli aventi diritto.