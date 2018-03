Veline, la mora è Alessia, studentessa aquilana

MILANO. Che fosse proprio lei la vincitrice, Alessia Reato, 22anni, aquilana, era scritto da qualche giorno già su alcuni blog di gossip e spettacolo.

E alla fine, ieri sera, l’abruzzese l’ha spuntata veramente e ha conquistato il bancone di Striscia La Notizia. Almeno per il prossimo anno (comincerà da lunedì prossimo) sarà lei la Velina ‘mora’ insieme alla sua collega ‘bionda’ Giulia Calcaterra. Così ha deciso la giuria composta da Ettore Mocchetti (Direttore di AD), Emanuela Rosa-Clot (Direttore di Gardenia, Bell'Europa e Bell'Italia), l'archistar Paolo Pejrone, Piera Detassis (Direttore di Ciak) e Umberto Brindani (Direttore di Oggi),

Entrerà tutte le sere nelle case degli italiani, a colpi di stacchetti e mini abitini, con uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

Alessia, 22 anni, è nata a L’Aquila, studia Scienze Politiche. Ha già avuto una piccola esperienza televisiva su Raidue a «Quelli che il calcio» nel ruolo di ‘schedina’ quando a condurre la trasmissione c’era Simona Ventura. La sua priorità è finire l’università, ma il sogno è diventare conduttrice tv.

E il 2012 è stato un anno fortunato per lei che è stata anche testimonial del calendario delle studentesse 2012 del sito internet Studenti.it.

La bionda, Giulia Calcaterra, 20 anni, nata a Magenta (Milano), vive in provincia di Novara, a Cerano nell'Ovest Ticino dove ha cominciato la carriera di miss. Frequenta il terzo anno di design d’interni all’Accademia di Belle Arti di Brera. Medaglia d’oro al volteggio e argento al corpo libero ai nazionali di Lignano Sabbiadoro; ai nazionali di Pesaro due argenti nel mini trampolino e nel volteggio. Lo scorso anno ha partecipato a «Miss Italia».

Venerdì sera e sabato sera saranno dedicate due puntate speciali, per conoscerle meglio.

